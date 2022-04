El contralor en Valle de Santiago compitió en la terna con su tía y su papá; además, es sobrino del actual director de Desarrollo Urbano

Luis Telles

Valle de Santiago.- La elección del Contralor Municipal de Valle de Santiago no se efectuó apegándose a los principios de gobierno abierto e imparcialidad.

J. Jesús Salmerón Hernández, designado contralor, compitió en la terna con su tía y su papá. Por otro lado, es integrante del Comité Municipal Ciudadano que propuso la terna al Ayuntamiento . Además, es sobrino del actual director de Desarrollo Urbano. Así lo denunció la regidora por Morena, Lucía Nieto Robles.

Señaló que se creó todo un proceso de acuerdo a como lo marca la Ley Orgánica Municipal. Sin embargo, el interés final fue claro.

“Un contralor a modo de la presidencia municipal, de los intereses del alcalde. Por dicha situación me pronuncié en contra”, resaltó.

La regidora recordó que, anteriormente la contraloría la ocupaba la segunda fuerza política al interior del Ayuntamiento y que en este caso le correspondería a Morena. Sin embargo, criticó que el cambio le dió “favoritismo” a los alcaldes.

Resaltó que la Ley Orgánica marca el que sea un Comité Municipal Ciudadano el que realice el proceso para llegar a la presentación de una terna al Ayuntamiento.

“Hoy lo que se ve es un comité ciudadano que favorece a un partido político. A una persona que es a conveniencia del alcalde. Debió ser un comité verdaderamente comprometido a buscar un cuidado que verdaderamente sea imparcial, no esté por compromisos”, criticó Lucía Nieto.

La regidora destacó que cuando se presentó la terna al Ayuntamiento, de inmediato detectó que había un conflicto de intereses.

Incluso uno de los integrantes del Comité Municipal Ciudadano, J. Jesús Salmerón Ledesma, se abstuvo de presentar la terna, al ser papá del ahora Municipal de Valle de Santiago. También es hermano de Margarita, integrante en la terna. Además, el director municipal de Desarrollo Urbano, José Alejandro Salmerón Ledesma, es también pariente.

“Estamos en el entendido que cualquier ciudadano podría participar cumpliendo las bases de la convocatoria. Hubo siete. Dos se desecharon por no cumplir y tras la entrevista realizada por el Comité Municipal Ciudadano a los cinco restantes. Dos de apellido Salmerón, quedaron dentro de la terna. Por eso no estuve de acuerdo. Considero que también había más personas que podían ocupar el cargo y que no se viera ese conflicto de intereses, que fuera un contralor a modo del presidente municipal”, precisó.

Por otro lado, señaló que como oposición estará al pendiente de que se cumpla la norma y, si existe alguna irregularidad en cualquier área de la administración municipal, se investigue.