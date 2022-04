Algunos de los habitantes de Apaseo indicaron que ninguno de los últimos gobiernos municipales ha mejorado la situación, pero aún le falta

Apaseo el Grande.- Ciudadanos de Apaseo el Grande siguen esperando mejore la seguridad en este lugar. Denuncian que, mientras las autoridades manejan cifras con las que presumen mejores condiciones, los habitantes de Apaseo señalaron que no ha dejado de haber homicidios, robos y otros hechos violentos.

Un habitante de San Pedro Tenango aseguró que su comunidad siempre estado muy olvidada por la vigilancia policial y solamente se ven uniformados cuando pasa algo malo

“Solo cuando pasa algo malo llegan, no creo que haya mejora en la seguridad y se puso peor desde hace como 3 años para acá”

Algunos de los habitantes de Apaseo indicaron que ninguno de los últimos gobiernos municipales ha mejorado la situación. Por ejemplo, otro vecino de Guadalupe del Monte recordó como hace unos 2 años en su comunidad y en zonas cercanas la situación era muy grave. Los ciudadanos vivian con temor porque era común que hubiera homicidios o balaceras.

Cierto que ha mejorado esta situación, pero no se han acabado los delitos de alto impacto, señaló. Aseguro que los policías o militares solamente llegan cuando todo paso.

“Me levantaron y no me ayudaron”, denuncia ciudadano

Un testimonio más sorprendente lo dijo otro ciudadano quién afirmo hace algunos meses un grupo armado lo levantó a pocas cuadras del Jardín Principal. Esto ocurrió frente a dos patrullas de la policía preventiva, quienes no le ayudaron afortunadamente. Está vivo para contarlo, pero manifestó a su ver la seguridad no ha mejorado.

“A mí me levantaron frente a dos patrullas y no me ayudaron. Fue hace poco ya en este gobierno (municipal)”

Aun así, el ciudadano dijo darle el beneficio de la duda al actual presidente José Luis Oliveros, quiwn dijo todavía está iniciando su administración. Sostuvo que los gobernantes anteriores nunca hicieron las cosas mejor y lamentablemente el trabajo de la policía municipal no pinta nada bien.

Otros dos entrevistados aportaron diferentes versiones. Uno dijo a tener ya un mes en Apaseo el Grande y estar a con apunto de irse. Resaltó que al menos este mes no ha visto nada extraño, pero todos sus familiares en Apaseo el Grande le han indicado cómo el municipio es una zona peligrosa. Mientras tanto, una mujer que por trabajo visitó dos días Apaseo el Grande, quien es originaria de la Ciudad de México, aseguró tener una buena impresión de la ciudad.

Abundan cuerpos

Apenas el pasado 16 de marzo, habitantes de Apaseo encontraron restos humanos y una cartulina con un mensaje, sobre un camino que conduce a la empresa Moulinex. Estaban envueltos en una bolsa de plástico.

Estos fueron encontrados debajo del puente que se encuentra a la entrada de la empresa el Puente de Rancho Nuevo que sirve para retornar a la Ciudad de Celaya.

Por otro lado, a inicios de abril conductores que transitaban por la comunidad de Jocoqui se percataron de que en el camino yacía el cuerpo de una mujer sin vida. De inmediato dieron aviso a la policía.

Junto al cuerpo de la mujer se hallaron casquillos de bala e indicios de que la mataron en el lugar. No obstante, no se ha determinado si sus agresores la llevaron hasta ese punto o le quitaron la vida ahí.

Violencia no cede

A mediados de marzo, elementos de policía iniciaron un operativo para recuperar una unidad robada, la cual rastrearon por satélite. Los preventivos llegaron hasta una bodega en la calle 16 de Septiembre, en una zona de bodegas industriales ubicada en El Castillo, comunidad de Apaseo el Grande.

Al llegar al lugar y tocar la puerta los delincuentes trataron de huir en un carro negro, al mismo tiempo que abrían fuego contra los uniformados. Sin embargo, no llegaron muy lejos, pues los policías respondieron y mataron a tres agresores. Además, un policía resultó herido, al parecer no de gravedad.