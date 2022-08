El consumo de drogas en Irapuato tuvo un aumento considerable, uno de los detonantes es la falta de atención de los padres a sus hijos

Nancy Venegas

Irapuato.-Las adicciones han ganado terreno entre la juventud irapuatense. Alejandra, directora del centro de rehabilitación “Un nuevo comienzo”, informó que el consumo de drogas en especial del cristal aumentó un 90%.

La demanda por atención especializada e integral para las personas con adicciones obligó a este centro de rehabilitación a abrir una segunda sede. Sus actividades iniciaron el pasado 4 de agosto, ahí se ayuda a mayores de 18 años.

“Todos los que llegan con nosotros llegan por consumo de “cristal”, uno que otro por alcoholismo pero la mayoría es “cristal”… Nosotros trabajamos lo que es el área psicológica, tenemos doctor, tenemos el equipo adecuado para trabajar este tipo de adicción”, comentó Alejandra.

Consumo de drogas en Irapuato: Eduardo Ortega

Desatención de padres favorece adicciones

Aunque las adicciones son una situación multifactorial, la directora del centro de rehabilitación dijo que en la mayoría de los casos identificó como denominador común la desatención de los padres de familia.

“Sabemos que las madres salimos a la calle a trabajar, pero no sabemos con quién se junta los hijos desde ahí viene. Se juntan en la esquina y empiezan a tener malas influencias ya cuando llega mamá a casa se da cuenta de que su hijo ya es un adicto…Entonces es por falta de atención; pero no es porque la madre o el padre quiere dejarlos solos, es porque no hay el tiempo suficiente ya que se tienen que quedar hasta horas extras a trabajar para poder sacarlos adelante. Entonces por darle la comida, el sustento a los muchachitos buscan las malas compañías o en qué entretenerse en el tiempo que están libres y ya porque los regañaron ellos toman el consejo que el amigo les dice no le hagas caso. Así se desvían, así es cómo empieza a crecer el índice de adicción”, explicó.

Consumo de drogas en Irapuato: Eduardo Ortega

Este centro de rehabilitación, como otros particulares, nació ante la falta de capacidad del gobierno. Aunque Alejandra compartió que sí han recibido algunos apoyos de las autoridades en materia de capacitación del personal. Sin embargo, consideró necesario que el apoyo se amplíe a otros rubros.

“La adicción es un problema que debe atender el gobierno, pero ha crecido tanto que el gobierno no se da abasto. Por ejemplo tenemos el centro en la Colonia Colón y en el de Purísima del Jardín también apoyan; pero no es suficiente el apoyo porque nada más la mamá llevan al muchachito cuando tiene dolor de cabeza y ya no le sigue dando la medicina adecuada”, dijo.

MJSP