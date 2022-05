El diputado dijo que no contaba con la información suficiente para emitir una opinión sobre la construcción del nuevo Museo de las Momias

Lourdes Vázquez

Guanajuato .- En torno al proyecto de construcción del nuevo Museo de las Momias que se encuentra detenido, “preocupan las dudas que hay en el ambiente”, afirmó el diputado del PAN, Juan Carlos Romero Hicks.

Cuestionado sobre la posibilidad de que dicho proyecto no se concrete al no haber un permiso por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dijo que, aunque no contaba con la información suficiente para emitir una opinión, lo cierto es que existen dudas.

“Lo que me preocupa son las dudas que están en el ambiente. Por ejemplo, primero y estamos en un recinto que custodia el INAH (la Alhóndiga de Granaditas), si el INAH va a otorgar el permiso; segundo, el proyecto ejecutivo, y tercero todo lo que tiene que ver con aspectos dentro de la propia convivencia cotidiana”, dijo Romero Hicks.

No obstante, apuntó que se trata de un asunto que se encuentra en el ámbito del ayuntamiento capitalino, del Congreso local y de las autoridades correspondientes.

Foto: Lourdes Vázquez

No se pueden utilizar recursos en otros proyectos

Por su parte, la diputada de Morena, Alma Alcaraz, desmintió al secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Héctor Salgado Banda, quien aseguró que en caso de no concretarse la construcción del nuevo Museo de las Momias, el recurso de la deuda adquirida por el ayuntamiento capitalino, de casi 70 millones de pesos, podría utilizarse en cualquier proyecto de inversión productiva.

La legisladora local afirmó que en el dictamen aprobado por el Congreso del Estado en el que se avala el endeudamiento, quedó precisado que los recursos se destinarían exclusivamente “al proyecto de inversión pública productiva consistente en la construcción y equipamiento del Nuevo Museo de las Momias y su área comercial en la ciudad de Guanajuato”.

Ante ello, dijo que es importante que el ayuntamiento de Guanajuato se ciña a la legalidad; de lo contrario enfrentarían las probables sanciones por el mal uso de recursos públicos y abuso de autoridad, al excederse en sus atribuciones.

“La recomendación que yo les haría al ayuntamiento es que se asesoren para que eviten caer en un error más grave. Ya de por sí fue un error solicitar un crédito para un proyecto inviable que no contaba con los permisos federales. Es mejor renunciar a ese crédito con las consecuencias que esto genera y no querer gastar el dinero solo por gastar”.