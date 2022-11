La historia del ‘Padre Jeringas’ está llena de pruebas de fe, pues tiene dones milagrosos que lo podrían convertir en el siguiente santo

León.- Estar en dos lugares a la vez y curar a varios enfermos terminales, son algunos de los milagros del ‘Padre Jeringas’. Pero cuál es su historia y por qué atrae tanto a los creyentes como a los altos mandos de la iglesia católica.

Héctor Orozco, mejor conocido como el ‘Padre Jeringas’, nació en León, Guanajuato, el 25 de enero de 1942. Su padre era el zapatero Alfonso Orozco Díaz y su madre es Guadalupe Gutiérrez Zambrano, quien tiene 102 años de edad.

Historia del Padre Jeringas Foto: especial

¿Por qué le dicen Padre Jeringas?

A los 11 año ingresó a seminario, escuchó el llamado de Dios y hasta la fecha su fe guía su camino. Cuando era joven visitaba los asilos y hospitales para llevarles una palabra de consuelo. Siempre se ha preocupado por quienes están en algún apuro o en situación vulnerable.

Pero los doctores no lo dejaban entrar a los cuneros, por lo que con una jeringa sin aguja y llena de agua bendita; bendecía los recién nacidos. De ahí se le quedó el apodo de el ‘Padre Jeringas’.

El don que lo podría volver santo

El ‘Padre Jeringas’ es sacerdote de una iglesia en Culiacán, Sinaloa. Ahí todos sus feligreses y allegados aseguran que tiene el don de la bilocación, es decir que tiene la habilidad de estar en dos lugares a la vez.

Una de estas testigos es Alicia Aldrete, quien asegura que el ‘Padre Jeringas’ visitó a su compañera en el hospital, pues estaba grave de salud. Sin embargo, en ese momento el presbítero estaba en la ciudad de Los Ángeles.

“Estaba una compañera de trabajo muy grave, entré yo con ella y le digo ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Me dice bien, acabe de venir el Padre Jeringas y el padre estaban en Los Ángeles”, dijo Alicia Aldrete, colaboradora del Padre Jeringas.

Historia del Padre Jeringas Foto: especial

En el 2016 el papa Francisco recibió al presbítero leonés con toda la curiosidad de conocer al quien podría convertirse en el nuevo santo de México. Pues según la iglesia católica, la bilocación es una habilidad que tienen los santos, ya que su fe y espiritualidad es tan grande que incrementa su habilidad psíquica.

Hay dos padres al mismo tiempo

Los testigos mencionaron que cuando el padre está en dos lugares a la vez, no tiene la misma personalidad. Dicen que pueden identificar si es el ‘original’ o su versión mística, pues él es muy alegre, mientras que el otro es muy serio.

Historia del Padre Jeringas Foto: especial

El mismo ‘Padre Jeringas’ dijo que su don nace de Dios, que él multiplica su presencia para atender a los enfermos. Un trabajo que es muy demandante, pero que le deja una gran satisfacción y que además hace con devoción.

“Eso es de Dios, no es mío. Una persona que enferma hay veces que le pide a Dios que yo vaya para allá, muchas veces el señor me utiliza y me manda para allá. Pero yo no me doy cuenta”, dijo el ‘Padre Jeringas’.

