Testigos de los milagros del Padre Jeringas aseguran que él puede estar en dos lugares a la vez y sanar a los enfermos terminales

México.- Testigos y personas cercanas al ‘Padre Jeringas’ creen que será el próximo santo mexicano. Pues se le atribuyen varios milagros como la habilidad de estar en dos lugares a la vez, la curación de enfermos e incluso dicen que la Virgen de Guadalupe lo visitó.

Héctor Orozco, mejor conocido como ‘el Padre Jeringas’, nació en León, Guanajuato, el 25 de enero de 1942. Su padre era el zapatero Alfonso Orozco Díaz y su madre es Guadalupe Gutiérrez Zambrano, quien tiene 102 años de edad. El religioso tiene el don de la bilocación, es decir que puede estar en dos lugares a la vez.

Por ello History Channel le dedicó un capítulo del programa ‘Inexplicable Latinoamérica’, que conduce el director y actor mexicano, Humberto Zurita. El programa relata sucesos peculiares, extraños o difíciles de creer, basados en investigaciones que forman parte de la cultura latina.

En esta ocasión varias colaboradoras del padre en una iglesia de Culiacán, Sinaloa; narraron que en todo el municipio las personas confirman que el padre tiene el don de la bilocación y que ha curado a varios enfermos terminales.

Una de estas testigos es Alicia Aldrete, quien asegura que el ‘Padre Jeringas’ visitó a su compañera en el hospital, pues estaba grave de salud. Sin embargo, en ese momento el presbítero estaba en la ciudad de Los Ángeles.

“Estaba una compañera de trabajo muy grave, entré yo con ella y le digo ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Me dice bien, acabe de venir el Padre Jeringas y el padre estaban en Los Ángeles”, dijo Alicia Aldrete, colaboradora del Padre Jeringas.

La Virgen de Guadalupe lo visita

A causa de un tumor en el cerebro, el padre debía someterse a una operación en la Ciudad de México. Esta debía hacerse en dos pasos, uno para enderezarle el cuello y la otra para extraerle el tumor.

Pero, pocos días antes el médico Juan José Carlos Lugo dijo que el adelantarían la operación, luego de que el padre lo visitara y el dijera que lo metiera de una vez al quirófano porque ya no soportaba el dolor de cabeza. Aunque una vez más, una de sus colaboradoras afirmó que él estuvo todo el tiempo en Culiacán.

“El domingo me habla el cirujano y me dice ‘oye necesitamos un aparato para extraerle el tumor’. Y le digo no ¿Por qué cambiaste la operación? Porque el padre vino el viernes y me dijo que por favor no tuviera miedo…Dije no Pepe, perdóname, yo soy quien trae al padre y no estuvo el viernes. Dijo Lourdes, te juro que el padre vino a decirme que no tuviera miedo, que por favor viniera y le quitara el tumor porque realmente le dolía la cabeza”, dijo Lourdes

Durante la operación, el doctor comentó que hubo una obstrucción y no podía continuar, “en ese momento, sentí que me hicieron así, como su me empujaran con dos dedos y entonces pasó el catéter. Volteo hacia mi izquierda y no había nadie…Me llegó un olor a rosas”.

Cuando el doctor habló con el sacerdote, este le dijo que la misma Virgen de Guadalupe fue quien lo visitó en el quirófano y le ayudó a seguir la operación.

Hay dos padres al mismo tiempo

Los testigos mencionaron que cuando el padre está en dos lugares a la vez, no tiene la misma personalidad. Dicen que pueden identificar si es el ‘original’ o su versión mística, pues él es muy alegre, mientras que el otro es muy serio.

El mismo ‘Padre Jeringas’ dijo que su don nace de Dios, que él multiplica su presencia para atender a los enfermos. Un trabajo que es muy demandante, pero que le deja una gran satisfacción y que además hace con devoción.

“Me operaron de un tumor en aquí en la cabeza en México…El enfermero que me estaba cuidando, me veía que andaba yo viendo a los otros enfermos y me veía acá acostado. Y el decía ¿Estaré loco o qué pasa? Pero eso es de Dios, no es mío. Una persona que enferma hay veces que le pide a Dios que yo vaya para allá, muchas veces el señor me utiliza y me manda para allá. Pero yo no me doy cuenta”, dijo el ‘Padre Jeringas’.

