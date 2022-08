José Hilario, jefe directo de Ana en el Conalep Valle de Santiago, hizo comentarios y comportamientos sexuales denigrantes a su subordinada

Luis Telles

Valle de Santiago.- El 4 de julio de 2022, José Hilario Juárez Magaña, jefe de Proyecto de Servicios Escolares adscrito a Conalep plantel Valle de Santiago, resultó vinculado a proceso penal por delitos sexuales cometidos en contra de Ana, subjefe Técnico Especialista del mismo plantel.

A pesar de esto, cuando Ana acudió a la subprocuraduría de los Derechos Humanos ubicada en la ciudad de Irapuato para presentar su caso, la titular de esta institución también la acosó, le ocasionó violencia, y la intentó disuadir para que llegara a un arreglo con su ofensor. Le preguntaron que si quería dinero y al momento de presentar un audio de su agresor, todo terminó. Tan es así que no se dio seguimiento a su denuncia.

Lee también: Destapan caso de abuso sexual a clavadista representante de Guanajuato

Además, por hacer valer sus derechos y denunciar que José Hilario, siendo su jefe inmediato, comenzó con conductas lascivas hacia su persona y la hizo sentir vulnerable, insegura, avergonzada, ofendida y humillada, Ana resultó despedida injustamente el 6 de agosto de 2020 por la jefa de la Unidad Jurídica de Conalep Guanajuato, Ma. Esther Sánchez Hernández. Por su parte, José Hilario está libre y sigue en funciones.

Ana laboraba en Conalep desde 2004

Ana comenzó a laborar en Conalep en septiembre del 2004 como docente frente a grupo. En 2012 concursó para la plaza de Subjefe Técnico Especialista en el mismo plantel, y la ganó. Debido a esto, pasó a laborar en Servicios Administrativos al área de Recursos Humanos.

En septiembre del 2014 se le reasignó al área de Servicios Escolares sin previo aviso. Ahí se encontró con José Hilario Juárez Magaña, quien se convirtió en su jefe inmediato. Con él, durante dos años, experimentó comentarios y comportamientos sexuales denigrantes y proposiciones expresas y directas.

“A partir de 2017 todo aumentó, sus comentarios, su comportamiento, sus chistes con contenido sexual y sus proposiciones sexuales no admitidas. Pese a todo lo que sucedía y aún dando mi mejor desempeño en el trabajo, el 6 de agosto del 2020 fui despedida injustamente por la jefa de Unidad Jurídica de Conalep Guanajuato, Ma. Esther Sánchez Hernández”.

Ana afirma que de todo lo que ocurría tenían conocimiento el director de plantel de Conalep Valle de Santiago, Mario Santiago Osorio González; la Jefe de Proyecto adscrito a la Unidad Jurídica de Conalep Guanajuato, María Hilda Arenas Echeveste; así como el Jefe de Proyecto de Servicios Administrativos, Braulio Isaac Sierra Ferreyra.

Presenta denuncia penal

Ante las injusticias que pasaba, y por el respaldo que tenía su agresor, en agosto del 2020 decidió presentar denuncia penal por delitos sexuales contra José Hilario Juárez Magaña.

Subrayó que, en el transcurso de la investigación, el servidor público se mantuvo en funciones. Nunca lo suspendieron y hasta este momento sigue en funciones de manera normal, y “protegido por los directivos de Conalep, a pesar de que el hostigamiento sexual es una causa de rescisión de la relación de trabajo, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, así como en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los Municipios”, apunta Ana.

Ella revela que en abril del 2021, le llamó José Hilario y le pidió que quitará la denuncia, que el problema para él ya había trascendido porque se había divorciado y que hasta vivía en el plantel del Conalep.

“Todo mundo sabe, supo, que vivió durante cinco meses en un aula de clases. Eso es algo que no podía pasar en una institución de educación pública”, añade.

Directivos del Conalep la revictimizaron

Por otro lado, Ana asegura que el resto de los directivos del Conalep plantel Valle de Santiago se burlaron de su denuncia.

“Fui revictimizada, humillada, señalada y discriminada en diferentes ocasiones. En la propia agencia del Ministerio Público, el director, Mario Santiago Osorio González, me dijo: ‘A mi no me van hacer nada, soy el ahijado de Alberto Diosdado (director general de Conalep Guanajuato)”, recuerda.

Con lagrimas en los ojos, Ana dijo que tuvo que acudir con un médico psiquiatra para soportar el peso de su denuncia. Sin embargo, como le sucedió a ella, su médico psiquiatra y su perito particular en psicología recibieron amenazas. Debido a ello, el médico psiquiatra Carlos Alberto Lobato Ferreria intentó disuadirla para que cerrara su denuncia.

Conalep de Valle de Santiago. Foto: Luis Telles

A pesar de todo, tiene fe en que hallará justicia

Destacó que sacó fuerzas del respaldo de su esposo y siguió adelante. Esto porque a pesar de todo, tiene fe en que haya personas que trabajen por que se ejerza la justicia.

“Dimos un paso. El 4 de julio del 2022 tuvo verificativo la audiencia de formulación de imputación. Frente al Juez de Control se judicializó la carpeta de investigación 74432/2020 del servidor público José Hilario Juárez Magaña, audiencia que tuvo verificativo a las 9:15 de la mañana, mediante el sistema de videoconferencia en tiempo real. Cabe hacer mención que dicho servidor público se unió a la videoconferencia desde las Instalaciones de Conalep Plantel Valle de Santiago. Con lo anterior incurrió en una falta al código de conducta de Conalep, ya que el funcionario debió haber estado suspendido, lo cual denota la corrupción con la que es dirigido el plantel Valle de Santiago”, platica.

Te puede interesar: Tras al menos 4 casos de acoso sexual en el Cinvestav

Finalmente dijo que, derivado del exhausto estudio jurídico, el Juez de Control determinó la vinculación a proceso penal de José Hilario Juárez Magaña por los delitos sexuales cometidos en su agravio, “servidor público que hasta el momento sigue en funciones”.

Quizás te interese:

JRP