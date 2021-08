Luz Zárate

Salvatierra.- Como parte de la Conmemoración del Día Internacional de la Víctimas de Desapariciones Forzadas, el colectivo ‘Ángeles de Pie por Ti’ organizó un evento en el que recordó a las autoridades y a la sociedad, que siguen buscando a 30 personas desaparecidas y exigen justicia por 11 víctimas que fueron encontradas en las fosas clandestinas de Salvatierra.

Con dolor, tristeza y fe, pero sobre todo con determinación, familias de Salvatierra y otros municipios se reunieron para recordar a quienes ya no están porque fueron desaparecidos, pero recalcaron que seguirán buscando hasta encontrarlos.

Angie Almanza, integrante del colectivo ‘Ángeles de Pie por Ti’ —el cual surgió en junio del presente año—, destacó que el colectivo cuenta con 30 casos en que las familias están buscando a un ser querido, además de once personas que se encontraron en una fosa y por quienes hoy exigen justicia.

“Es el primer evento que hacemos en Salvatierra para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones forzadas. El colectivo tiene 30 personas que buscan a un ser querido, 11 van por justicia porque ya fueron rescatadas en las fosas, pero nos faltan 15 de Salvatierra y las otras personas son de comunidades pero también hay de Celaya, los Apaseos, Acámbaro, Irapuato y Cortazar”, señaló.

Justicia para Javier

Además de pedir mayor seguridad para los buscadores de personas desaparecidas y que la Fiscalía General del Estado integre de una manera más eficaz las carpetas de investigación y que no se deje de buscar a ninguna persona.

También exigieron justicia por el asesinato de su compañero Javier Barajas Piña, integrante de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato, quien fue asesinado el 29 de mayo en el centro de Salvatierra.

Recordó que Javier Barajas fue asesinado luego de buscar a su hermana, la maestra ‘Lupita’ Guadalupe Barajas, desaparecida el 29 de febrero del 2020 y encontrada un año después en las fosas clandestinas de Salvatierra.

“La finalidad del evento es darle voz a quien no tiene, pedir justicia y que no pase lo que pasó a nuestro compañero Javier que buscó a su hermana, él se unió al equipo de Comisión de Búsqueda, empezó a trabajar con ellos pero fue asesinado en el camino. Pedimos a la Fiscalía que siga buscando a los desaparecidos, se está haciendo a marchas forzadas pero son muchos los desparecidos, por eso pedimos la debida interpretación de las carpetas y no generalizar. Queremos que las búsquedas no paren, se tienen que buscar en vida y en terreno”, dijo Angie y agregó: “Javier Barajas dio un ejemplo de búsqueda, de empatía, y de familiaridad, no dejamos de señalar que es urgente mayor seguridad para las buscadoras y buscadores, Salvatierra no es un lugar seguro y esto debe cambiar”.

“Que no vuelva a suceder”

En un evento, en el que primero se realizó una oración por las personas desaparecidas y posteriormente se hizo un acto en el que se recordó a las víctimas de desaparición forzada de Salvatierra, los integrantes también dieron a conocer que buscan crear un Sitio de Memoria, en el que se recuerde a cada una de las personas que han sido víctimas de desaparición forzada y así quede un testigo físico de lo que ha sucedido no sólo en ese municipio, sino en todo el estado y que “no vuelva a suceder”.

“Tenemos la necesidad de hacer visible ante nuestra comunidad que aquí en Salvatierra tenemos personas desaparecidas y sus familias los estamos buscando, y fue buscándoles como hemos encontrado una de las fosas más grandes del estado de Guanajuato, reconocida como la primera fosa clandestina en la ciudad de Salvatierra”, mencionó.

Angie señaló que se seguirá impulsando el diálogo con las autoridades de todos los órdenes de gobierno y los grupos sociales para trabajar conjuntamente en este fenómeno que ha destruido a miles de familias.

“Las personas buscadoras siempre decimos que no queremos que quede ni un solo cachito de tierra sin explorar y que no quede un solo pedacito abandonado en un terreno. Le pedimos a las autoridades que continúen las búsquedas forenses y en vida, y que cuando les encontremos y como les encontremos nos sean devueltos de manera digna y con prontitud y con un buen trabajo de identificación realizado”.

Destacó que de las fosas ubicadas en noviembre de 2020 en el Barrio de San Juan, donde se ubicaron a 79 cuerpos, 11 forman parte del colectivo ‘Ángeles de Pie por Ti’ y por eso hoy exigen justicia por ellos y piden que se siga con la búsqueda de todos los desaparecidos en el estado.

“Expresamos nuestra demanda irrenunciable de conocer el paradero de todas las personas desaparecidas en nuestro estado y en todo el país. Hoy nos sumamos a las conmemoraciones de las víctimas de desaparición con todo nuestro dolor, pero también con la firme exigencia de la verdad y la justicia para todos y todas. El flagelo de la desaparición no es un asunto de un día, quienes buscamos, recordamos y honramos a nuestros familiares todos los días de nuestra existencia y reconocemos la importancia de dialogar públicamente en esta fecha tan emblemática”.

