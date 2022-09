Con apoyo al campo, es injustificable subir el precio de tortilla: SDAyR

Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural señaló que con los apoyos federales y estatales no está justificado el aumento del precio de la tortilla

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- No están justificados los incrementos en el precio del kilo de tortilla, afirmó el secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos Rosales. Además anunció que se consiguió para los tortilleros más de 6 mil toneladas de maíz a un precio de 8 mil 300 pesos cada tonelada.

“La realidad es que no hay razón de ser [del incremento]. Un kilo de maíz produce 1.8 kilos de tortilla. Entonces casi te duplica, no hay razón de ser; si el gobierno federal les ayudara con lo del gas, nosotros con el proyecto de reducir la energía eléctrica (con el programa de paneles solares), más la parte de la materia prima que es el maíz, no hay razón de ser”, dijo Bañuelos.

Foto: Cuca Domínguez

Entérate de: ¡Otra vez la tortilla! Llegaría a los 27 pesos en Guanajuato por cambio climático

“Neta que estamos trabajando”: Bañuelos

Recordó que el gobierno estatal lanzó el programa de créditos para la adquisición de paneles solares, a través de Fondos Guanajuato. Esto con la finalidad de apoyar tanto a tortilleros como a otros sectores y no subir precio de tortilla a los guanajuatenses.

Paulo Bañuelos dijo que “el gobierno del Estado neta que está trabajando fuertemente para que no se incremente el precio de la tortilla. En el precio del gas, es el gobierno federal, en el precio de la energía eléctrica es del gobierno federal. Yo por eso [digo que] cada gobierno que agarre la rebanada del pastel que le corresponde, esto no es grilla”.

Para saber más de: Acuerdan mantener el precio de la tortilla para apoyar a la economía familiar

Tortilla Guanajuato Foto: archivo

Gobierno estatal apoya mucho al campo

Explicó que los industriales de la masa, solicitaron un crédito a BanBajio para poder adquirir el maíz a un precio accesible. De esta forma no tendrían que subir precio de tortilla para el estado:

“Nosotros los apoyamos con algunas coberturas ampliadas. Los apoyamos con algo de manejo de los granos, con maniobras, con algunos costos. Entonces no es justo que por un lado los apoyemos el gobierno del Estado y por otro lado, nos venden tan caro y sobre todo a la gente que menos tiene”.

Finamente exhortó al titular de la Profeco, Ricardo Sheffield a que se ponga a trabajar y que por ningún motivo permita que se incremente el precio de la tortilla.

Por si no lo leíste: