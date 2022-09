El aumento de precio se deba a la falta de maíz, lo que afectaría también el precio en las proteínas de res, ya que los animales no tienen trilla para comer

Silao.- Debido a que muchos campesinos no sembraron sus tierras ante el encarecimiento de los insumos, se espera que para el próximo diciembre la tortilla alcance los 27 pesos por kilo.

El panorama es también desalentador para las cabezas de ganado que podrían quedarse sin alimento. Así lo dijo en entrevista Jesús Marmolejo Ramos, presidente de la Sociedad de Porcicultores, Ganaderos y Agricultores del Campo del Bajío.

El campo ya no es redituable: Marmolejo

El presidente Marmolejo reveló que “la gente ya no quiere sembrar, ya no es un tiempo bueno porque se invierte mucho dinero en los gastos de producción, comprar semillas, fertilizantes, plaguicidas. Ya no es conveniente”.

A ello se suma el cambio climático, situación que por muchos años fue ignorada por las autoridades. “Años atrás lo estábamos ya previendo, que el cambio climático era de pensarse. [Solicitamos que] se tomaran acciones para poder tener una sustentabilidad en el campo. Y es que hasta que ven los estragos, es que las autoridades “están despertando”.

Aumento del precio de la tortilla en el estado de Guanajuato

Señaló que urge analizar cómo la semilla puede dar su máxima producción, pues el clima pasa de heladas a lluvias atípicas. Lo mismo que en una misma semana atraviesa por una ola de calor y luego por una granizada. Esto perjudica el proceso de maduración de la planta. Se deshidrata, no “jilotea” y tampoco genera un grano maduro y una mazorca repleta. Esto provocará que haya un aumento de precio de la tortilla en el estado de Guanajuato.

Actualmente el kilo de tortilla de maíz oscila en los 24 pesos, ante lo que Marmolejo Ramos consideró que al mes de diciembre podría dispararse hasta los 26 o 27 pesos. “Porque no va a haber suficiente grano”.

Más aumentos a la canasta básica de alimentos

Esto dará otro impacto negativo al costo de la canasta básica para las familias guanajuatenes. Los aumentos serán también para los productos derribados de la harina de trigo, como el pan. Incluso alertó que esta situación afectaría también al ganado, puesto que el ser menor la cantidad de hectáreas sembradas, en consecuencia, se reduce la pastura resultada de las trillas.

Se dijo que habrá pérdidas de siembra de entre el 30% y el 60% porque las parcelas “no están pobladas”. El líder campesino lamentó que las cabezas de ganado estén muriendo sin alimento: “¿Qué hacemos? En vez de darnos leche nos dan lástima. Porque pobres animales no comen, no llenan al cien por ciento. Vemos un panorama complicado, para diciembre o enero va a ser una cosa muy difícil para los productores”.

Además, hizo un llamado a las autoridades en la materia para que se interesen en los problemas inmediatos. Porque “hasta cuando ya está el problema es cuando intervienen”.

