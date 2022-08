Los comerciantes del Tomasa Esteves destacaron que esperaran a los meses restantes del año para aumentar sus ventas

Yadira Cárdenas

Salamanca .- Los comerciantes semifijos del mercado Tomasa Esteves han reportado bajas ventas por el incremento en los costos de los productos de la canasta básica. Solamente los fines de semana que llegan clientes de comunidades logran reponerse ligeramente.

Aunque no se han disparado los precios como en su momento el aguacate o el limón, algunos productos de la canasta básica padecen el aumento en productos. Por menor que sea, afecta los bolsillos de las amas de casa. Así lo señalaron los comerciantes del Tomasa Esteves.

“Por ejemplo el jitomate, está variando en el precio. Está entre 22, luego sube a 30, luego a 35 o baja otra vez. Eso hace que compren en menos cantidad de producto. La naranja ahorita no hay donde la busque porque está muy cara. La cebolla, el tomate, hasta un peso o dos, pero eso afecta a los clientes y a nosotros también” señaló Roberto Téllez, quien tiene más de 35 años dedicado a la venta de verdura.

Fin de semana ventas aumentan

Durante los primeros 5 días, de la semana a pesar de que se tiene un importante flujo de clientes, la cantidad que se compra es menor. Los días de mayor actividad son sábado y domingo, en que acuden personas de las comunidades para realizar sus compras semanales.

“Ahí es donde no recuperamos un poco porque ahorita cómo ve aquí estamos viendo pasar, hay gente, pero solamente se lleva de lo necesario y muy poquito, nosotros damos al mejor precio aunque no tengamos mucha ganancia pero sí está muy complicada la venta, cambiamos de producto cada que vemos que algo está muy caro y mejor vendemos otra cosa que sea barata, el chiste es no dejar de trabajar”

A pesar de la situación los comerciantes del Tomasa Esteves destacaron que esperaran a los meses restantes del año para aumentar sus ventas, siempre y cuando no se disparen nuevamente los precios, “ya de menos sacar la ganancia o lo mínimo para llevar a casa”.

Arrancan obras en la calle Del Expiatorio

Este martes iniciaron los trabajos de rehabilitación de la calle Del Expiatorio en la colonia San Xavier, los habitantes esperan se continúe con las vialidades faltantes que se encuentran en mal estado.

Los colonos de la San Javier informaron que, así como estuvieron insistiendo en reiteradas ocasiones que fuera tendida la demanda en la mejora de sus calles, de igual forma reconocer el que se comience actuar de parte de las autoridades para la mejora de las mismas.

Este martes se inició con la rehabilitación de una de las calles principales y una de las más afectadas, lo que fue bien visto por los ciudadanos. Con estos trabajos, esperan que esté sea el primer paso para que se mejore la colonia que mencionan, ha estado descuidada y una de las más afectadas por la falta de obra pública.

Los colonos señalaron que también están a la espera del cambio de luminarias en mal estado, lo que les informaron se realizará en las próximas semanas.

