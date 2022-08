Asociaciones animalistas recibieron la denuncia de los perros envenenados en Salamanca, pero no encontraron sus cuerpos

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Habitantes de la colonia San Xavier denunciaron el envenenamiento de al menos tres canes en los últimos días. Ante ello, solicitaron el apoyo de autoridades para dar con los responsables y así evitar más casos.

Integrantes de la asociación animalista SURBA dieron a conocer que recibieron la denuncia. Sin embargo, no fueron encontradas las mascotas y continuarán con las indagatorias y alzando la voz para evitar estos actos.

Colonos manifestaron su preocupación al señalar que se ha registrado a perros envenenados en la zona. No obstante, los cuerpos de las mascotas ya no fueron localizados.

“Hay muchos perros abandonados en la colonia y no falta a quién no le parezca, pero tampoco es lo que se deba hacer. Hay calles donde hay más de 10 perritos sin dueño. Andan ahí y luego ya son menos. Vimos a un fallecido en una esquina, pero pensamos que lo habían atropellado, ya los vecinos dijeron que lo habían envenenado, pero después ya no estaba”, señaló un vecino del lugar

Al respecto, Argelia Ramírez, integrante de Salmantinos Unidos por el Rescate y Bienestar Animal, señaló que se recibió la denuncia de los perros envenenados. Sin embargo, tampoco se encontraron los cuerpos de los canes.

“Estamos indagando más datos, necesitamos más datos para hacer la denuncia, pero estamos en ese proceso, y claro que vamos a actuar en cuanto se tengan los elementos”.

Perros envenenados en Salamanca