Los comerciantes del estadio Sergio León insistieron en que el operativo fue un abuso por parte del Gobierno Municipal

Nayeli García

Irapuato.- “Nos toca sentarnos a llorar y que se nos eche a perder la comida”. Así fue como se expresaron algunos comerciantes del estadio Sergio León Chávez que fueron cerrados el fin de semana pasado, cuando acudieron a regularizarse y encontraron oficinas cerradas, con ‘guardias’ que no pueden iniciar ningún trámite.

Los comerciantes del estadio Sergio León insistieron en que el operativo fue un abuso por parte del Gobierno Municipal. Criticaron que sólo buscaron lucirse, pues sabían que la siguiente semana era de vacaciones y no estarían para que se pudieran realizar los trámites. Además, no respetaron el plazo de ocho días hábiles para la regularización, y un día después de haber sido notificados, fueron cerrados.

Foto: Eduardo Ortega

“Yo tenía mis papeles en regla pero no estaban vigentes. No sabía que tenía que actualizarlo con estas fechas, pero fui para hacer toda mi papelería, y pues dije: tengo todo. En la mañana fui a Desarrollo Urbano y me dijeron que no se puede, que solamente hay una guardia y que no se pueden hacer trámites”, indicó uno de ellos.

Acusaron de que sólo se hizo un operativo muy vistoso y de forma prepotente, pues no escucharon a los locatarias, llevaron a los medios de comunicación para exhibirlos y todo fue arbitrario.

No hay un plazo establecido

Uno de los comerciantes del estadio Sergio León señaló que en sus documentos dice que se tiene que renovar todo cuando cambió en el plan de Desarrollo Urbano. Sin embargo, no tiene especificada la fecha si son dos o tres años. Consideró que se debe de dar más información al respecto para llevar a cabo los trámites y estar en regla.

Foto: Eduardo Ortega

“No fueron las formas en las que fueron cerrados y lo único que hicieron fue perjudicarnos”, puntualizaron. Ante esta situación tuvieron que cancelar pedidos y perder los productos perecederos de sus establecimientos.

