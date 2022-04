Los comerciantes del estadio Sergio León, los cuales fueron suspendidos por no tener el uso de suelo piden reabrir y así evitar pérdidas

Irapuato .-Locatarios del estadio de futbol Sergio León Chávez, solicitaron a la presidenta municipal, Lorena Alfaro García la reapertura de sus negocios, en lo que llevan a cabo los trámites para el permiso se uso de suelo, pues las pérdidas económicas mensuales superan los 9 millones de pesos.

El viernes de la semana pasada, los negocios fueron suspendidos por no contar con la licencia de uso de suelo, incluso se manifestaron para pedir sus reapertura, pues afirmaron que el permisos se tarda un mes en tramitarse y con las vacaciones de Semana Santa el tiempo podría prolongarse y afectar a 135 trabajadores directos.

“Lo que venimos a pedir es que nos dejen trabajar que nos den tiempo para regularizarnos, no estamos negándonos a entregar todos los papeles… Sin embargo ellos saben que si no los tenemos no es 100% por nuestra responsabilidad, sino que el estadio está en un vacío legal donde los locales no tienen escrituras, la escritura es un papel que te piden para hacer esos trámites entonces estamos en un vacío legal donde nos están afectando realmente mucho”, comentaron locatarios del estadio Sergio León.

Comercios en el estadio Sergio León Foto: Eduardo Ortega

Comerciantes son afectados por situación legal del estadio

Este martes, luego de que el vocero de presidencia confirmara que apoyarían en el proceso de regularización a los locatarios, estos acudieron a las instalaciones de la Presidencia Municipal para pedir la reapertura de de los establecimientos, “al hacer el trámite ante la Dirección de Desarrollo Urbano los encargados de dar trámite, han puesto impedimentos por el desconocimiento de esta situación jurídica”, sostuvieron.

Los locatarios explicaron no han cumplido con el requisito porque también han resultado afectados por la situación legal del estadio, que actualmente es de un acta constitutiva a nombre del Club Deportivo Irapuato A.C., que a su vez otorgó concesiones a perpetuidad a terceros.

Comercios en el estadio Sergio León Foto: Eduardo Ortega

“Me están pidiendo un peritaje de Protección Civil, los peritajes cuestan entre 25 o 30 mil pesos y aparte me cierran, pues está medio difícil, es diferente si nos hubieran dicho sabes que pues te damos un mes, 2 meses y con el dinero que vayamos generando pues podemos hacer los trámites pero si tengo que hacer tramites donde voy a necesitar 50 mil pesos, me cierran, venimos de pandemia, venimos de que nos pegó la feria porque las ventas bajaron 50%, tengo que seguir pagando los sueldos de 14 empleados, tengo que seguir pagando la renta, la luz, el agua, híjole pues sí está complicado”, platicó Renato Mutio, locatario del estadio de futbol Sergio León Chávez.

