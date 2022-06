El Gobierno Municipal informó que los vecinos de la colonia Las Liebres en Irapuato podrán iniciar el proceso de escrituración de sus casas

Redacción

Irapuato.-Un total de 814 familias de la colonia Las Liebres, en poco tiempo podrán iniciar el proceso de escrituración de su vivienda para tener certeza jurídica de su predio.

Durante una visita a Las Liebres, la presidenta municipal Lorena Alfaro García , les informó que durante la sesión pública ordinaria número 23; aprobaron la modificación del permiso de venta.

“Ustedes mejor que nadie saben lo que significa tener un papel que diga, “Esta es mi casa”, esta es la mayor tranquilidad que ustedes pueden tener”, puntualizó.

colonia Las Liebres en Irapuato Foto: cortesía

Iniciarán escrituración

Diana Alanís Barroso titular del Instituto Municipal de Vivienda de Irapuato (IMUVII), aseguró que con la aprobación se da un paso adelante para poder iniciar los procesos de escrituración de estos predios.

“Ya una vez que está aprobada esta modificación del permiso de venta, nosotros vamos a estar en la posibilidad de poder formalizarlo; ya para poder hacer la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, en el periódico de mayor circulación en el municipio y; posteriormente poderlo inscribir en el Registro Público de la Propiedad”, detalló.

colonia Las Liebres en Irapuato Foto: cortesía

Alanís Barroso invitó a los habitantes del fraccionamiento Las Liebres a estar pendientes de próximas noticas sobre la escrituración de sus predios y los requisitos.

Además, los exhortó a no dejarse engañar por personas ajenas y que no pertenecen al instituto. Pues los procesos se realizarán solo a través del IMUVII, por lo que pidió a la ciudadanía a no caer en falsas noticias ni dar cuotas ni adelantos para el procedimiento.

