Los vecinos de la colonia Infonavit 2 denunciaron la falta de alumbrado público ha ocasionado que la inseguridad aumente

Cuca Domínguez

Salamanca.- Vecinos de la colonia Infonavit 2 le manifestaron al alcalde César Prieto Gallardo su preocupación ante la falta de alumbrado; así como por el aumento en la inseguridad.

Durante las Las Jornadas Integrales de Servicios que el DIF municipal llevó a cabo en la colonia Infonavit 2, María Soledad Lucero Acosta, una de las vecinas lamentó que hayan robado la bicicleta de su nieta debido, a consecuencia de que carencia de alumbrado público.

“De frente de la escuela de la infonavit 2, ya se ha reportado mucho esa lámpara y no llegan, hace poco me robaron la bicicleta de mi nieta, me duele mucho porque mi hija tiene cáncer y fue con mucho esfuerzo que llegó esa bicicleta, esa calle está muy oscura…por ello pido que pongan la lámpara del alumbrado público para que ayude a que la calle sea más segura”, le dijo al alcalde.

Lee también: Relleno sanitario de Salamanca sí está rebasado, admite César Prieto

Colonia Infonavit 2 en Salamanca Foto: Cuca Domínguez

“Por las luminarias tenemos hasta mentadas, entiendo y me preocupa; tenemos detectado y de acuerdo un censo que se hizo con la CFE donde nos faltan 4 mil 700 luminarias para estar al cien, más las que se acumulen, porque la mayoría de las luminarias que se pusieron no cumplen con la norma y no tienen garantía. Es un tema de daño patrimonial, como autoridad estamos obligados a contratar conforme a la norma, porque ese es un daño al erario público, imagínese gastar 40 millones de pesos en luminarias que no sirven, es una responsabilidad, por ello se está buscando comprar luminarias con especificaciones y garantía, si me salen chafas, se hará valer la garantía y que me las cambien y en su caso demandar al proveedor para que cumpla con lo que se contrató y no estar como estamos ahorita con luminarias que no sirven”, respondió el presidente municipal.

Colonia Infonavit 2 en Salamanca Foto: Cuca Domínguez

Ladrones ni el templo respetan

Mientras que el sacerdote, Cristóbal Mosqueda Ortega, del Templo de San Francisco Javier, quien conoce al alcalde desde hace años, se unió a la petición de María Soledad; pues hasta la notaría del templo ha sido robada. Además del problema del alumbrado y de la inseguridad, dijo que falta pavimentación.

“Ante la ausencia de policías la casa parroquial fue saqueada totalmente durante la pandemia, es una situación que nos duele; ha habido saqueos, robos, el tema seguridad, prevención al delito, se tiene que recuperar el tejido social que tan herido, tan fragmentado que está”, dijo el sacerdote.

MJSP