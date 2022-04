El alcalde César Prieto confirmó que el Relleno sanitario en Salamanca sí está rebasado, por lo que ya analizan ampliarlo

Cuca Domínguez

Salamanca.- El presidente municipal César Prieto Gallardo admitió que el relleno sanitario está rebasado, sin embargo su Gobierno ha hecho un esfuerzo para tratar de contenerlo y ampliar su vida útil.

“Sí es un tema complicado; en el caso del vecino que lamentablemente si se le ha invadido porque se ha caído parte de la basura, se ha querido llegar a un acuerdo con él para poder resolver el tema. Incluso le hemos pedido permiso para poder pasar a su terreno para limpiarlo”, reveló el alcalde.

Sin embargo, reveló que esta persona simplemente aspira a lograr un beneficio económico.

“Lo han asesorado de alguna manera para para pedir un recurso, una cantidad por metro cuadrado, pero no va; estamos en la mejor disposición para poder solventar cualquier tema ambiental que pueda provocar un daño no solo al vecino al que le ha caído basura. No es tan inocente la solicitud del vecino, quisiera que entendiera que es un tema social, no es un tema económico para que alguien saque ventaja de un error, de un mal manejo que se ha dado del relleno sanitario”, precisó.

Foto: Cuca Domínguez

Hay espacio para ampliar el relleno sanitario en Salamanca

Prieto Gallardo destacó que se va a resolver el tema, pues la SMAOT, a través de su secretaría María Isabel Ortiz Mantilla, “nos ha dado todo el apoyo, estamos trabajando para poder hacer la cuarta celda del relleno sanitario”, explicó.

Por el momento. descartó buscar un terreno para un nuevo relleno sanitario dado que se tiene espacio para una cuarta celda. Incluso ya se pretende solicitar el permiso para la construcción de este espacio adicional.

“Primero es el proyecto ejecutivo, posteriormente se licita para la construcción, pero tarda un plazo y ya no tenemos tiempo; hablé con el gobernador (Diego Sinhue) y él tiene el compromiso de apoyarnos para que todo este tema se acelere y se evite caer en otros temas como un daño ambiental o de salud. Eso es lo que se quiere evitar”, afirmó.

Foto: Cuca Domínguez

Finalmente, el primer edil acusó que el problema del relleno sanitario de Salamanca viene derivado de pasadas administraciones en las que se dio un mal manejo del espacio

“Estamos trabajando, vamos bien, el titular de Servicios Públicos, con el de Obras Públicas están viendo el tema técnico para poder solventar; lamentamos que por el mal manejo que tenía el relleno sanitario la basura esté invadiendo otro terreno, por ello queremos arreglar ese tema y que no se invada su terreno”, precisó.

