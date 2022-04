El problema de agua en la colonia Arboledas de Ciudad Bajío es uno que se presenta continuamente desde hace más de cuatro años

Yadira Cárdenas

Salamanca .- Nuevamente habitantes de la colonia Arboledas de Ciudad Bajío se quedaron sin servicio de agua potable, problema que dicen se presenta de manera continua. El Organismo Operador de Agua informó que se trató de una falla en el pozo que fue atendida por la CFE y se restableció el servicio.

Los habitantes del clúster Tepeyac, en la colonia de Arboledas de Ciudad Bajío, manifestaron que nuevamente la mañana de este martes se presentó el problema en la suspensión del servicio de agua potable. Aunque horas después se restableció, mencionaron que es un problema constante sin conocer el motivo.

“Desde el año pasado hemos batallado por eso y no nos dan una solución, por parte de la administración del fraccionamiento. Somos enviados al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. En el organismo operador le señalan que son problemas de la energía eléctrica del pozo, y trabaja en ese tema la Comisión Federal de Electricidad, pero no nos aseguran que ya no vaya a ocurrir”.

Alertan por un problema mayor

Lo cierto es que la familias resultan afectadas por la falta de líquido así sea por horas o días, sobre todo en esta temporada de mayor consumo por las altas temperaturas.

“Nosotros pagamos un servicio y esperamos que se brinde sin mayor problema. Estamos de acuerdo que si hay una falla por supuesto que es inevitable, pero tan seguido es porque existe un problema”.

Foto: Yadira Cárdenas

Al respecto, el CMAPAS informó este martes que salió de operación el pozo del clúster Cimatario de la mencionada colonia. Esto derivado de una falla de la energía eléctrica y se restableció en una hora y media.

Respecto a las constantes fallas se informó a través de la Gerencia de Mantenimiento, que ya tiene cuando menos un mes que no se ha tenido problema con ese pozo, luego de que CFE realizó algunos ajustes en sus líneas y no se había tenido problemas.

Falta de agua se repite desde hace 4 años

El problema de agua en la colonia Arboledas de Ciudad Bajío es uno que se presenta continuamente desde hace más de cuatro años. Esto sin que se tenga una solución de parte del sistema operador de agua potable.

La mayoría de las mil 800 familias de la colonia al oriente del Salamanca padecen el mismo problema de agua potable.

En años anteriores se les señaló que el problema era el pozo que no era suficiente para abastecer a todas las familias. Actualmente con la construcción de más viviendas que se realiza se ocupa el agua en esa zona.

El director de la Comisión Estatal de Agua de Guanajuato (CEAG) informó que hay municipios que solo prestan el servicio de agua potable a menos del 20% de su población.

Además, señaló que la prestación del servicio de agua potable, a través de comités municipales es causado porque en algunos casos la cobertura es insuficiente.