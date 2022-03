Los colectivos de búsqueda “Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos” y “La Regla Rota” acordaron cooperar entre ellos

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Los colectivos “Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos“ y “La Regla Rota“ acordaron apoyo mutuo para fortalecer sus objetivos, compartiendo información y canalización de restos.

Tras participar en el evento “Mujeres Seguras en Espacios Públicos Recuperados”, organizado por el Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres (IMSM) en la colonia Barlovento, integrantes de ambos colectivos conocieron parte del trabajo que realiza cada organización y acordaron apoyo.

“Coincidimos en este evento y no sabíamos a fondo la labor que realizan las mujeres buscadoras. A nosotros se nos han acercado personas que no encuentran a sus familiares y no sabíamos cómo ayudarles, vamos a platicar bien y ver de qué manera podemos unir esfuerzos”, señalaron integrantes de la Regla Rota.

Foto: Yadira Cárdenas

Por su parte, Alma Lilia Martínez, representante de “Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos”, mencionó que dentro de sus recorridos e interacción con familias salmantinas, también se han encontrado con mujeres violentadas o que requieren de otro tipo de apoyo, y de esta manera se podrán coordinar.

Ambos colectivos se dijeron satisfechos de este breve pero productivo primer encuentro, y acordaron una reunión formal donde puedan establecer objetivos de acuerdo al trabajo de cada uno, y colaborar mediante las redes de apoyo, principalmente compartiendo información.

