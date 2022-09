En conferencia ante la Coparmex León, Leo Zuckerman dijo que “el mensaje está muy claro: es ella la candidata de Morena”

Fernando Velázquez

León.- El periodista Leo Zuckermann aseguró que Morena y Andrés Manuel López Obrador están dispuestos a cometer ilegalidades con tal de garantizar el triunfo en el 2024, y pronosticó que Claudia Sheinbaum será la candidata presidencial del partido en el poder.

El también maestro en políticas públicas por la Universidad de Oxford estuvo este jueves en León para dar una conferencia sobre la perspectiva política y económica del país, invitado por Coparmex Zona Metropolitana de León con motivo de su aniversario 93.

Frente a empresarios y ciudadanos, Zuckermann sostuvo que la prioridad número uno de Obrador es ponerle la banda presidencial en el 2024 al candidato o candidata que él elija. Y subrayó que esa será la actual jefa de Gobierno de Ciudad de México.

“Yo no tengo la menor duda de que será Claudia Sheinbaum. Quienes no quieran entenderlo es porque de verdad no quieren hacerlo. Sabemos que López Obrador es un político muy experimentado que no le da una foto así -mostrando una imagen donde Andrés Manuel le levanta la mano a Sheinbaum- a ningún otro posible candidato. El mensaje es muy claro: es ella”, aseguró

Foto: Especial

“A AMLO no le importa violar la ley”

Además, apuntó que el mandatario nacional ha dado muestras de que no le importa violar la ley con tal de conseguir sus objetivos. Así sucedió cuando llevó a cabo la consulta de revocación de mandato, cuando colocó espectaculares y propaganda a pesar de que la normativa lo prohíbe.

También señaló que la estrategia del presidente de la República es mantener el clientelismo a través de múltiples programas sociales. Y señaló que hay una correlación casi perfecta entre las entidades que han recibido más recursos a través de esta vía y donde Morena ha conseguido más votos.

Sin embargo, refirió que de manera interna el partido en el poder tiene retos y se nota la forma en cómo los está enfrentando.

De entrada, dijo, ha quedado claro que con embajadas o consulados premia a los miembros de otros partidos que se suman a su causa. Así sucedió con los exgobernadores de Sinaloa, de Campeche y Sonora.

En cambio, añadió, a quienes se han opuesto, como el priista Alejandro ‘Alito’ Moreno, los embiste con todo el poder del Estado hasta doblegarlos.

Si ‘Va por México’ se rompe, entregarían las elecciones a Morena

El exsecretario general del Centro De Investigación y Docencia Económicas (CIDE) indicó que una de las grandes dudas es qué hará con los aspirantes a la Presidencia de la República que resulten damnificados cuando Sheinbaum sea designada como la abanderada.

En este grupo enlistó al senador Ricardo Monreal; al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y al secretario de Gobierno, Adán Augusto López. Estos dos últimos podrían ser el ‘plan B’ en caso de que algún imprevisto suceda con el plan A, es decir, con Sheinbaum.

Finalmene, Leo Zuckermann advirtió que si por alguna circunstancia se cae la coalición “Va por México”, conformada por el PAN, PRI y PRD, las probabilidades de que puedan arrebatarle la Presidencia de la República a Morena son muy reducidas.

“Hay 15 millones de mexicanos que van a votar por Morena aunque el candidato sea un burro, es voto duro. Y si logran ellos dividir el voto de la oposición, con esos 15 millones de votos ganan”, dijo.

