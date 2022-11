La Contraloría Municipal informó que se cerró la investigación por el fraude al municipio de Celaya, pero no hay sanciones para los empleados

Celaya.-La Contraloría Municipal cerró la investigación sobre el fraude al municipio por 600 mil pesos. Asimismo, informó que ningún empleado municipal recibirá una sanción, pues no encontraron los elementos suficientes para deslindar responsabilidades.

En abril, las autoridades dieron a conocer que falsos trabajadores del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP) ofrecieron a la administración, vehículos y enseres a cambio de una aportación económica. Todo terminó en fraude para el municipio.

Los resultados se dieron a conocer este martes en la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción. Esta expuso que el proceso administrativo concluyó y que nadie tendrá una sanción.

Sin embargo, no mencionó el nombre de los empleados municipales que cayeron en el engaño, tampoco dijeron quiénes fueron los responsables de autorizar y depositar el recurso. Lo anterior, para que se respeten sus derechos humanos.

“Vimos el acuerdo de conclusión y archivo referente a la denuncia por el posible fraude cometido por personas que se hicieron pasar por servidores públicos federales, adscritos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en contra del municipio. La exposición la realizó la Dirección de investigaciones de la Contraloría y en Rasgos Generales. La conclusión es que no hay elementos para llevar a cabo algún tipo de sanción. Parte de la relatoría que nos hace el director es que, al estar involucradas ciertas personas dentro de la administración, pudiera vulnerar ciertos derechos humano. Por eso no se abundó demasiado en la presentación”, señaló el regidor y presidente de la Comisión de Contraloría, José Agustín Gaspar Aguado.

Buscan recuperar el dinero

El presidente de la Comisión de Contraloría, el regidor de Morena , José Agustín Gaspar Aguado, señaló que no está conforme con la resolución. Ello, debido a que es dinero público que depositaron empleados municipales a una cuenta y cuyo recurso aún no recuperan.

“Creo que sí se deben deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones de acuerdo a derecho. Es lo que vamos a defender, a solicitar y exigir, no por nosotros, porque no es una situación personal, es por la ciudadanía. Nosotros los funcionarios públicos estamos obligados a cuidar y resguardar el patrimonio que no es de nosotros, sino de las y los celayenses”, afirmó Gaspar Aguado.

Fraude al municipio de Celaya asciende a 600 mil pesos

El pasado 25 de abril, la tesorera municipal, Lourdes Herrera y el director Jurídico, Jorge Ramírez Montoya, informaron que al municipio lo defraudaron por falsos empleados del INDEP.

Y es que en marzo la Secretaría Particular recibió un escrito en el que prometían la entrega de vehículos y otros artículos a cambio de que hicieran una serie de trámites. Entre ellos estaban depósitos a una cuenta; el recurso depositado ascendió a 600 mil pesos, según el alcalde Javier Mendoza.

Tras la oferta, personal de la Tesorería Municipal dio seguimiento a la supuesta donación de un camión recolector de basura, una ambulancia, equipos de rehabilitación, equipo de cómputo, calzado, juguetes, ropa y electrodomésticos. Así que depositaron el dinero y continuaron con el proceso.

Fue hasta que los empleados municipales acudieron a recoger los supuestos vehículos y el mobiliario, que se percataron de que todo fue mentira. Por lo que denunciaron el fraude ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Detectan inconsistencias

Después, la Comisión de Contraloría en el Ayuntamiento solicitó una investigación a la Contraloría Municipal, y a esta petición se sumó el regidor panista, Aldo Sahib Velásquez.

Y aunque detectaron inconsistencias en varias áreas debido a que fue todo un proceso desde el primer momento en que llegó el anuncio de la supuesta donación, de ahí pasó a otras direcciones, la Contraloría dictaminó que no tienen las pruebas suficientes para sancionar a nadie.

El director Jurídico de la presidencia, Jorge Ramírez Montoya, señaló que la investigación la realiza la FGE y el proceso penal sigue adelante. También, destacó que el recurso está retenido en la cuenta a la cual se hizo el depósito y tal vez el dinero se recupere en unos 8 meses.

