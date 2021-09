Luz Elena Escobar

León.- La Contraloría Municipal terminará la administración con 12 procesos abiertos de investigación contra funcionarios públicos de varias dependencias, la principal causa el uso indebido de la función pública.

“No tenemos una clasificación por dependencias, tenemos expedientes que están debidamente integrándose en la Contraloría, son de todo tipo de asuntos, pero generalmente son por incumplimiento a las atribuciones que la ley establece para las dependencias”.

Leopoldo Jiménez Soto, contralor municipal, explicó que estos 12 procedimientos concluirán su sanción en la siguiente administración a cargo de Alejandra Gutiérrez Campos, los cuales dijo pudieran recaer en una sanción administrativa, civil o la destitución o suspensión del cargo, pero dijo que dependerá del grado de culpabilidad del servidor público.

El Contralor Municipal mencionó que cuando recibió la administración atendió el desahogó de más de 430 expedientes. Agregó: “fueron de todas, de ciudadanos, de funcionarios. Por ejemplo: había una por la pérdida de unas escobas en el área de limpieza”.

Comentó que muchas de estas quejas son de ciudadanos que no tienen que ver con el servicio público, dónde su principal queja son los servicios públicos.

“La gente se queja porque no hay alumbrado, que les faltó un apoyo, etcétera. Y esto no constituye una responsabilidad administrativa, pero si oportunidad para intermediar con las instancias municipales para los efectos de la atención del ciudadano, y todas estas no proceden en investigación, pero a veces el ciudadano se queja del abuso de funcionarios y está si constituye a una investigación”.

Jiménez Soto explicó que durante su cargo en promedio cada dos meses atendió un promedio de 20 investigaciones.