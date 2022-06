El ciclo productivo para Guanajuato se retrasa entre falta de lluvias, desabasto de granos y falta de apoyos para los campesinos

Karla Silva

Silao.- Campesinos de los municipios de Silao y Romita auguraron un mal ciclo productivo para Guanajuato. Esto al señalar que las lluvias no se han presentado como se esperaba y, al mantenerse los altos costos de los insumos, no les queda margen de ganancia.

En palabras de José Marmolejo Ramos, presidente de la Sociedad de Porcicultores, Ganaderos y Agricultores del Campo del Bajío la lluvia que cayó no fue benigna.

“Estamos mal. Pero tenemos que seguir para adelante. El problema va a ser de aquí a seis meses más porque va a haber el desabasto de granos”.

Foto: Karla Silva

Mencionó que la situación es del conocimiento de las autoridades de los tres niveles gubernamentales, “pero no han querido reconocerlo, lo están ignorando (el problema)”. Ello luego que las precipitaciones no han ocurrido acorde a los pronósticos, provocando que no se alcanzaran las expectativas de producción.

Lee más: Campesinos de Silao y Romita piden a Sinhue y AMLO intervenir en precio de Urea

Bajo este contexto, el encarecimiento de granos y la falta de atención al campo, el líder agrario prevé que las consecuencias les van a arrastrar más problemas.

Los cultivos de temporal debieron comenzar el 15 de mayo —como en Sinaloa y Tamaulipas, que ya inició la cosecha de sorgo y maíz—. Pero en Guanajuato algunos agricultores apenas comienzan a labrar la tierra y “otros ni siquiera la han tocado”.

Sin margen ni atención, retrasan ciclo productivo para Guanajuato

Foto: Archivo

En este sentido, Marmolejo Ramos insistió en que los acaparadores de fertilizantes venden el fertilizante a muy altos costos. Luego que estos ascienden a los 23 mil 800 pesos por tonelada, cuando hace un año el precio apenas superaba los 8 mil pesos.

El bulto de semilla certificada de maíz blanco se consigue en 4 mil 800 pesos y el sorgo en casi 2 mil pesos por bolsa de 20 kilogramos. Ante lo que el líder campesino dijo: la situación “no nos está dando margen a nada. Ni a sembrar ni a tener ganas de volver a sembrar”.

Lee también: Sequía refleja la ausencia de apoyos al campo de León; pocos tienen sistema de riego

Al mismo tiempo, reprochó que las autoridades gubernamentales se han enfocado a atender otros temas, pero no el principal: la producción de alimentos. Por ello, dijo esperar que —como lo han solicitado desde hace años— se entreguen apoyos reales y directos a los agricultores.

Te puede interesar:

ac