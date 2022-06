En los campos de siembra de Santa Ana del Conde y Los Ramírez, durante la sequía, la diferencia de oportunidades para arar la tierra es notoria



Jazmín Castro

León.- En la periferia de la ciudad, donde se encuentran los campos de cultivo, se ven dos escenarios: en el primero se observa que existe inversión económica para el sistema de riego y ya se recoge la cosecha, sin embargo, en el segundo aún la tierra está seca porque esperan el temporal y las lluvias no llegan.

Te puede interesar: Campesinos de Silao y Romita piden a Sinhue y AMLO intervenir en precio de urea

Se trata de Santa Ana del Conde y Los Ramírez, donde la diferencia de oportunidades para arar la tierra es notoria. Los labradores de Santa Ana del Conde, reconocen que las lluvias no han sido las esperadas, si no fuera por el sistema que han estado implementando estarían parados y eso implica la falta de empleo, que no haya dinero y la escasez de todo.

Sequía refleja la ausencia de apoyos al campo de León; pocos tienen sistema de riego

Sin embargo, con antelación trabajaron en tres campos y ya están esperando que en uno de ellos las lluvias hagan lo suyo para aprovechar si llega el agua, si no se puede cuentan con los recursos para meter el agua por goteo o sistema de riego y no hay pérdidas.

“Trabajamos en los campos desde antes y ya nosotros nada más estamos recogiendo la cosecha, pero también esperamos el agua, aquí en el campo todo sirve y no podemos dejar que todo se seque. Otros si la están padeciendo, nosotros trabajamos para una empresa que si le mete dinero a esto”, comentó Jaime.

Mientras tanto, el segundo escenario son los campos áridos, donde se espera el temporal. Ahí la tierra está preparada, dicen los lugareños que solo faltan las lluvias para comenzar.

“Aquí no hay nadie ahorita, todos están en otros campos y esperan que llegue el temporal para darle prisa al maíz y chile, pero todo es hasta que llegue el agua”, comentó Martín.

En los campos de siembra de Santa Ana del Conde y Los Ramírez, durante la sequía, la diferencia de oportunidades para arar la tierra es notoria

De acuerdo con Martín, la siembra en Los Ramírez requiere de al menos 20 minutos para que empiece con el temporal, sin embargo, el agua únicamente ha llegado como 5 veces y ha durado 5 minutos.

Finalmente, dijo que en zonas como Los Ramírez son contados los que tienen un sistema de riego, pero varios de ellos no tienen acceso porque no hay apoyos económicos gubernamentales para aplicar una inversión de ese tipo.

Más noticias:

MD