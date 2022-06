Entre quienes expresado suapoyo por el caso de los CETACs de Guanajuato están Celaya, San Luis de la Paz, Abasolo y Salvatierra

Miguel Juárez

León.- Debido a la falta de pagos, de basificación y asignación de plazas o nombramientos en tiempo y forma, de a poco se presentan -bajo protesta- las labores en los CBTAs y CETACs de Guanajuato.

Entre los municipios que han expresado su inconformidad y apoyo por el caso de los CETACs de Guanajuato están Celaya, San Luis de la Paz, Abasolo y Salvatierra.

Foto: Miguel Juárez

Aunque la problemática mayor a nivel nacional tiene que ver con el atraso de pagos a docentes, personal del plantel de la CETAC 10, ubicado en León sobre el Eje Metropolitano, en Villas de San Nicolas II, compartió a correo que la basificación es uno de los problemas más antiguos, pues hay personal con más cinco años que no les ha otorgado ese reconocimiento, conocido entre ellos como el estatus 10.

Además, también señalaron la falta de la compensación DTUD al personal administrativo de los planteles.

“Se supone que ese pago nos debería haber llegado desde septiembre y hasta la fecha no nos han pagado. Lo más triste es que ni siquiera nos dicen ni fecha de cuándo hacen el pago, ni nos explican realmente bien qué es lo que está pasando del porqué es el atraso de los pagos”, indicaron.

Foto: Miguel Juárez

Debido a las condiciones laborales, personal de la CETAC 10 está cada vez más preocupado, pues no saben en qué momento los docentes decidan dejar la institución y abandonar a los más de 700 alumnos inscritos.

A pesar de que hay una muy buena comunicación con ellos, comprenden que es difícil continuar con dando clases, sostener muchas veces una familia y no recibir ningún pago. Aunque reconocen que el coordinador estatal les ha apoyado mucho, hacen falta más esfuerzos.

Falta estrategia

En León todavía no se ponen de acuerdo para presentar sus inconformidades colectivas, por lo que no se animan a protestar solos.

“Lo he platicado con mi director y necesitamos tener una estrategia bien elaborada […] para que a todos nos hagan caso (…) Sí debemos unirnos para que se alce la voz y se acelere el proceso de pagos”, expresó un empleado del plantel.

Foto: Miguel Juárez

La protesta

Hace unos días, personal administrativo y docente de los Centros de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales (CETAC) no. 6 en Celaya y no. 20 en San Luis de la Paz, así como de los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) no. 174 en Abasolo y no. 219 en Salvatierra, colocaron mantas de protesta en apoyo y exigencia ante las problemáticas nacionales de la DGETAyCM.

Encargados de áreas y profesores de CETIs, CBTIs, CBTAs se movilizaron en diversos estados de la República para exigir la liquidación y pago de compensaciones atrasadas desde hace más de un año.

Aunque inicialmente algunos lugares colocaron lonas con mensajes de apoyo y trabajaron bajo protesta, debido a que vieran que no les hacían caso comenzaron a recortar poco a poco horas, a realizar paros laborales totales y hasta la toma de casetas.