Miguel Juárez

Guanajuato.- Serían más de 200 casos de profesores de CETIs, CBTIs y CBTAs afectados por la falta de compensaciones y pagos de jubilaciones en Guanajuato . Algunos estarían a la espera desde hace más de ocho meses. Sin embargo, a diferencia de otras entidades, por temor a represalias las protestas todavía no se hacen presentes en el estado.

Encargados de áreas y profesores de CETIs, CBTIs, CBTAs se han movilizado en diversos estados de la República para exigir la liquidación y pago de compensaciones atrasadas desde hace más de un año. Aunque inicialmente algunos lugares colocaron lonas con mensajes de apoyo y trabajaron bajo protesta, debido a que vieran que no les hacían caso comenzaron a recortar poco a poco horas, a realizar paros laborales totales y hasta la toma de casetas, por ejemplo, en Pachuca, Hidalgo.

Sin embargo, Guanajuato formalmente todavía no se ha sumado al movimiento, pues hay mucha incertidumbre y temor en el ambiente, indicaron. Aunque en las pasadas semanas se estuvieron realizando diferentes reuniones en la sede de la Sección 13 de SNTE, para discutir tanto con la secretaria general como con el secretario de Conflictos la situación en el estado, no se ha concretado el inicio o forma de las protestas.

Foto: Scarlet Pérez

Hay incertidumbre

Entre otras cosas, por el miedo a represalias y a la inestabilidad en los ánimos de algunos planteles, no hay seguridad ni claridad si hay alguien, dicen, de más arriba que esté interfiriendo, pidiendo a ciertos actores clave no manifestarse.

Docentes se han acercado a correo para compartir que, en Guanajuato, hay arriba de 200 casos como los que ocurren a nivel nacional. Algunos por errores administrativos, pero otros más por situaciones que dependen directamente de la Federación.

Dijo una docente: “No sé porqué aquí no se animan a hablar, a decir las cosas, es por eso está muy calmado aquí. Se ha pedido que aguanten un poquito para empezar aquí, en el estado. No nos dejaron pegar las lonas, aunque no mencionan planteles, simplemente es el apoyo para quienes están en dicha situación”.

Aunque, de acuerdo con Sandra Medina, la directora del CETIS 21, Dolores Quiroga Ríos había dicho que en Guanajuato no se hablaba sobre paros laborales, pues “la visión de los docentes era diferente en el estado”, profesores compartieron que hay mínimo 10 casos en su plantel de falta de pagos.

Por lo que, pese a su negativa dicen que se acercan en estos días algunos movimientos, además que, para agosto se están programando otros tantos.

Foto: Scarlett Pérez

Previamente ya habían denunciado irregularidades, violencia y persecución por parte de la directora del CETIS 21, Ma. Dolores Quiroga y de la directora del CBTIS 225, Martha Delia Ponce. Quienes, dicen protegidas por la responsable de los CBTIs en el estado.

Piden trabajar bajo protesta

Fotos: Especiales 1 de 6

Durante la tarde del 27 de mayo, en el marco del 50 aniversario de la DGTI, docentes hicieron llegar a correo mensajes que la representante de la SNTE envió, donde pedía apoyar y realzar la voz de los compañeros que ya han iniciado paros de labores para que su voz se escuche:

“Nos piden apoyo para que su voz se escuche y como consecuencia, también la nuestra. (…) El apoyo consiste en trabajar BAJO PROTESTA, es decir, solo hacer del conocimiento público el apoyo y el problema que estamos viviendo todos los planteles a nivel nacional y seguir en nuestras labores. Todos estamos preocupados por los compañeros que se encuentran en esa situación… Comentó el encargado de Educación Media Superior (…) que vienen unos movimientos en estos días y para agosto ya se están programando otros”, se señaló.

Sin embargo, minutos después, advirtieron en que el mensaje fue eliminado y sustituido, supuestamente por un llamado de atención. Con lo siguiente:

“Quiero ACLARAR y AGRADECER el excelente trabajo, dedicación y responsabilidad de todos los que trabajan en esos departamentos a nivel estatal y local, ya que como mencioné, denuncian ‘dedazos’ en concursos de plazas e interinatos, abuso en las cuotas estudiantiles, cambio en los proveedores y presión en cambios de horario”.

“Anteriormente se está trabajando en ello y logrando poco a poco los pagos y basificaciones en nuestros planteles.”

Celebran aniversario

Pese a lo anterior, la mañana del 27 de mayo León se sumó a la conmemoración del 50 Aniversario de la DGETI, con la Carrera Nacional ‘Medio Siglo: DGETI Run 2022’.

Ahí jóvenes despreocupados de la reciente problemática, disfrutaron de la carrera en el Parque Metropolitano de León.