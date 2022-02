El alcalde dijo desconocer la razón por la que Morena incumple con los requisitos de transparencia y rendición de cuentas

Luis Telles

Salamanca.-El alcalde salmantino, César Prieto Gallardo, justificó que por cuestiones administrativas, Morena sea el partido más incumplido en materia de transparencia en Guanajuato.

Sin embargo, el primer edil dijo que es debido cumplir con el marco normativo y hacer la rendición de cuentas.

“Yo entiendo que los temas partidistas son un poquito complicados, yo ahorita me avoco más al tema de la administración pública, pero cualquier persona está obligada a transparentar el ejercicio del recurso público”, dijo.

En ese sentido, el morenista invitó a su partido, así como a los demás partidos políticos, a cumplir, pues reconoció que Morena tiene un porcentaje bajo en cuanto a transparencia, “pero la verdad, es que aquí tenemos que llegar al 100%”.

Foto: Luis Telles

“El día de ayer tuve una reunión con el IACIP (Instituto de Acceso a la Información Pública), en donde también vamos a estar colaborando de manera muy activa, porque la parte que me toca a mí y como municipio, también es importante que tengamos las herramientas, que cumplamos con lo que dispone la norma y que podamos estar cumpliendo con el 100% de lo que establece el marco normativo respecto a transparencia y rendición de cuentas”.

El presidente municipal, dijo desconocer porqué Morena ha incumplido con la transparencia y qué es lo que necesita para que lo haga, “no sé si se requiera un contador, un abogado, se requiera gente. No sé qué procesos lleven ahí (partido), la verdad que no he sido parte de la vida partidista, en el tema de estructura, de ser parte del partido político…Ahora sí que el dirigente estatal es mi hermano, Ernesto, es una persona muy capaz y estoy convencido que retoma el partido político, va a poder darle un rumbo y va a poder cumplir con esto que le están demandando”, concluyó.

