Las Células de Búsqueda municipales no terminan por arrancar, pero los colectivos no se detienen y continúan por su cuenta sus rastreos

Cuca Domínguez y Luz Zárate

Salamanca/Celaya.- Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de los municipios de Guanajuato operan bajo su propia iniciativa, pues a pesar de que las células de búsqueda municipales ya están activas, estas no han representado un beneficio o un impulso para las rastreadoras.

En Celaya, por ejemplo, las dos primeras búsquedas de la célula han dado resultados infructuosos; mientras que en Salamanca las búsquedas ni siquiera han comenzado, y los colectivos plantean comenzar a buscar por su cuenta.

“Vamos a retomar las búsquedas sin ellos”

Alma Lilia Martínez, representante del colectivo Salmantinos Unidos Buscando Desaparecidos, lamentó que la célula de búsqueda municipal no esté operando como debiera, y adelantó que las buscadoras seguirán realizando revisiones en campo sin ella.

De hecho, este lunes ya realizaron una búsqueda en las inmediaciones de la comunidad Colonia Morelos, donde solo localizaron restos óseos de animales.

La representante de Salmantinos Unidos Buscando Desaparecidos señaló que las autoridades locales no están tomando en serio este tema.

“Estábamos esperando que se conformara la célula para retomar las búsquedas, pero ante la falta de compromiso del Gobierno local, lo haremos sin ellos. Porque nos dicen que sí, pero a la hora de la hora, no hay nada. No conocemos a los integrantes de la célula del municipio, ya no quieren contestar, atiende el teléfono la secretaria del secretario del Ayuntamiento, pero ella no tiene respuesta a lo que le solicitamos; hemos pospuesto las búsquedas porque no se integraba la célula, pero ya vamos a retomarlas sin ellos, porque no sabemos, ni cuántos, ni quienes son”, precisó.

Alma Lilia dijo que la conformación de la célula es importante porque ayudaría a llegar a los lugares que ya se tienen ubicados; “y el tiempo apremia”, dijo.

Destacó que a través del psicólogo que las atiende ha pedido “chance” para que el Gobierno atienda el compromiso que firmó para la conformación de la célula municipal, “pero ya no hay chace, ya no hay tiempo, ya tengo cuatro años en esto y cada día se está poniendo más difícil esta tarea de buscar. A veces nos desalentamos, y más porque veíamos interés de parte de las autoridades municipales; antes me daban la cara, ahora no nos atienden, por eso vamos a retomar las búsquedas solo con el estado”, adelantó.

“Seguimos huérfanas”

Dijo que hasta este día la gente del Municipio que estará integrando la célula no se ha reportado con ella.

“Pero ahora no queremos trabajar con ellos, porque no tienen compromiso real con nuestra causa; porque hasta ahora el coronel Alejandro Flores Jiménez, director de seguridad, quien se integraría a la célula, no se ha comunicado conmigo”, reveló.

“En las capacitaciones nos dijeron que íbamos a trabajar coordinados, pero no hemos hecho nada, son días perdidos; seguimos huérfanas y no trabajaremos con el municipio. Incluso por ello este lunes iniciamos las búsquedas y toda la semana estaremos en este municipio”, precisó.

Finalmente lamentó que Salamanca no esté trabajando con sus células de búsqueda a diferencia del resto de los municipios que sí avanzan en este tema, por lo que me siento “burlada”, concluyó.

Salamanca niega distanciamiento

Sobre este tema, el secretario del Ayuntamiento, Guillermo García Flores, dijo que ha sostenido reuniones con Alma Lilia de Salmantinos Unidos; pero apuntó que el enlace no es él, sino el director de Seguridad.

“De acuerdo al convenio que se tiene con el Gobierno del estado, inicialmente solo se tiene un enlace, que forzosamente tiene que ser el Director de Seguridad Pública, en este caso Alejandro Flores Jiménez”, dijo.

El funcionario explicó que las búsquedas no han comenzado porque las capacitaciones no han terminado.

“Se debe impartir capacitación para que se pueda hacer búsqueda. Estamos en la etapa de conformación y capacitación, por ello no estamos al 100% y ésta es una situación que prevalece en todo el estado; algunos municipios están más avanzados, pero en el caso de Salamanca estamos en contacto con ellos, no se le cierra la puerta nadie, se tiene que seguir un protocolo”, indicó.

Sobre las búsquedas que los colectivos realizan con la Policía de Salamanca, dijo que “no vamos a impedir que se realicen; solo les hemos pedido que nos avisen con tiempo y ponernos de acuerdo para hacer bien las cosas. Porque tampoco es llegar por llegar, porque de que hay interés de parte del gobierno municipal, lo hay; les hemos brindado herramienta, personal, maquinaria y acompañamiento, porque éste no es un tema fácil, es complicado. Solo estamos a la espera para poner el personal adecuado para que las esté acompañando”.

Falsa alarma de fosa clandestina

El grupo de buscadoras de Salmantinos Unidos Buscando Desaparecidos realizó este lunes una búsqueda por la comunidad Colonia Morelos.

Se creía que ahí había una fosa con restos humanos. Por eso se dio la movilización con apoyo de personal de la Fiscalía General del Estado ( FGE ) y de la Guardia Nacional ( GN ).

Ahí, en las inmediaciones de una parcela, encontraron restos óseos, pero resultaron ser de fauna de la zona.

Se anunció que este martes retomaran la búsqueda en los puntos que les han denunciado que hay restos humanos, con la intención de localizar a sus familiares.

Célula de búsqueda ya trabaja en Celaya

La Célula Municipal de Búsqueda de Celaya ha realizado al momento dos búsquedas en campo de personas desaparecidas, en las cuales no se han encontrado indicios. Sin embargo seguirán realizando este tipo de acciones, ya que permiten ir descartando sitios.

El coordinador de Derechos Humanos, Hugo Ricárdez Godoy, señaló que ya se prepara la logística y un listado de los sitios en los que se buscará en campo en el mes de junio. Aunque destacó que la célula municipal también realiza búsqueda en vida.

“Realizamos la primera búsqueda hace tres semanas. Después tuvimos una donde se activó no sólo con nosotros, sino que fue entre la frontera entre Celaya, Villagrán y Juventino; ahí se realizaron acciones en coordinación con las células de otros municipios. Ahorita estamos esperando volver a tener reunión con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Esto para organizar la logística de las acciones que vamos a realizar en junio”, informó Ricárdez Godoy.

El funcionario mencionó que se pretende realizar una búsqueda por semana, sin embargo depende de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Esto porque son ellos quienes marcan la pauta en estos trabajos.

“Nuestra intención es trabajar una vez por semana por lo menos, pero lo importante es ir y realizar las acciones de manera efectiva. De nada nos sirve ir si no tenemos una ruta definida, en esta misma semana queremos programar lo que sigue”, indicó el funcionario.

Búsquedas infructuosas sirven para descartar sitios

Y aunque no se han encontrado indicios de personas desaparecidas, Ricárdez Godoy ve como algo positivo que ya se estén realizando estas acciones en campo. Sobre todo porque ya que se tiene un listado de sitios que se revisarán, por lo que se pueden ir descartando.

“Toda búsqueda es positiva porque nos ayuda a eliminar lugares. Hasta ahorita no hemos encontrado indicios, pero vamos a seguir trabajando a favor de nuestras familias buscadoras”, señaló.

Comentó que se han conformado dos células municipales de búsqueda, pero se busca tener cinco como primer respondiente.

“Nuestra dos células están trabajando con tres colectivos, más buscadoras independientes. En los trabajos estamos 12 personas que integran la célula y personas representantes de cada colectivo”, indicó.

Aunque en estas dos primeras búsquedas en campo no encontraron indicios, ya se tienen detectados 18 predios en los que continuarán buscando.

Los colectivos con los que participa la célula municipal son “Una Promesa por Cumplir”, “Mariposas Destellando Buscando Corazones y Justicia”, “Hasta encontrarte” y un colectivo independiente. Estos cuatro representan a 62 familias que tienen por lo menos a una persona desaparecida.

Recalcó la importancia de contar con estas células municipales de búsqueda conformadas por personal de Policía, Protección Civil y la Coordinación de Derechos Humanos. Próximamente se integrará también personal de DIF y del Instituto Municipal de la Mujer.

En las búsquedas en campo se utiliza equipo especializado para detectar el tipo de suelo y sus características, así como el uso de drones.

Hugo Ricárdez señaló que llevan 18 Declaratorias Especial de Ausencia, algunas de ellas que ya eran muy urgentes para que las familias de las personas desaparecidas puedan realizar las acciones jurídicas que les convengan.

