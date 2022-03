Mientras que en todo el país habría subregistros de diversos delitos, en Guanajuato hay incongruencias en las cifras de trata

Fernando Velázquez

León.- La organización Causa en Común puso en duda la veracidad de las cifras que la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó en cuanto al número de víctimas de trata de personas en el último trienio, y en general, indicó que en diversos delitos podría haber subregistros a nivel nacional.

La asociación publicó su informe “Un país sin denuncia y probable manipulación y ocultamiento de información sobre inseguridad”, en el cual se incluyen posibles tipos o formas en que se presentan las “anomalías”, como puede ser, un número reducido de registros de delitos y caídas drásticas en la incidencia.

“Algunas entidades no registran estos delitos, y las autoridades federales, responsables de las cifras, no hacen aclaración alguna al respecto, abriendo el espacio a la idea de que estas entidades atienden eficazmente la violencia cuando, en realidad, no la reportan”, se lee en el documento.

Sin embargo, Causa en Común también admite que no es posible descartar que, en algunos casos de reducción drástica en algún registro delictivo, la disminución sea real, y no necesariamente producto de una manipulación.

Cifras de trata: FGE en Guanajuato tiene discrepancias en sus registros

En el caso particular de Guanajuato, Causa en Común resaltó que hay discrepancias entre sus registros de víctimas de trata de personas y los de la Fiscalía.

En los últimos dos años la Fiscalía solo ha registrado cuatro personas víctimas de este delito, las cuatro en el 2020 y ninguna en el 2021, cuando la organización tiene documentadas al menos siete caos: seis en 2020 y una en 2021.

Lugo de enlistar presuntas anomalías en los datos de distintos delitos en otras entidades, Causa en Común enfatiza que México requiere cifras de delitos más cercanas a la realidad para el diagnóstico, análisis, diseño y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad.

Por ello, propuso no solo promover la denuncia ciudadana multiplicando los mecanismos y canales para realizarlas, sino también que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establezca mecanismos de seguimiento, supervisión, detección y sanción para aquellas autoridades que proporcionen información incompleta, manipulada o falsa, y vincularlos con

ejercicios de rendición de cuentas y transparencia.

