El delito de extorsión ha sido acopiado por grupos delincuenciales dedicados al secuestro, pues su comisión es menos riesgosa

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El fiscal especializado en Investigación de Delitos de Alto Impacto, José de Jesús Quezada Torres, refirió que, ante la falta de denuncia de la ciudadanía respecto al delito de extorsión, es la autoridad la que va en búsqueda de quienes cometen estos delitos.

“Hemos tenido detenciones y la gente con los objetos asegurados, libretas, relaciones de todas las personas, comerciantes, empresarios o incluso sectores de algunas colonias de casa habitación. Cuando nos acercamos, la gente no quiere denunciar”, apuntó Quezada Torres.

Por otro lado, aseguró que el delito de extorsión ha sido acopiado por grupos delincuenciales dedicados al secuestro, pues su comisión es menos riesgosa para estos.

Por si no lo viste: Guanajuato está entre los cinco primeros lugares en víctimas de extorsión a nivel nacional

Foto: Lourdes Vázquez

La iniciativa

Esto durante la sesión de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, respecto de la iniciativa impulsada por la bancada del PAN con la que se busca establecer el tipo penal de extorsión en el capítulo De la Libertad y Seguridad de las personas, ya que actualmente, en el Código Penal se encuentra como un delito patrimonial.

La propuesta también busca establecer agravantes, por la portación de un arma. Es decir, no quedó acotado a armas de fuego como se planteó de manera inicial. Con ello se podría alcanzar una pena de hasta 22 años y medio de prisión.

El funcionario estatal recordó que, desde la reforma del 2020, respecto a la extorsión, se habló de la necesidad de cambiar el tipo penal del catálogo de delitos patrimoniales al de la libertad y seguridad de las personas, por lo que desde la FGE se avaló la propuesta.

Y es que refirió que, desde hace varios años, se han venido presentando cambios en el delito de extorsión, los cuales sido acopiados por los diversos grupos delincuenciales, en virtud de que no les representa un mayor riesgo que el que acudir con las víctimas exigirles dinero y en segundo término darles la orden de no denunciar.

“Dado que resulta mucho menos riesgoso por lo factores que ello implica, para cometer un secuestro, necesitas un lugar de cautiverio. El mantener a la persona privada de su libertad, darle sus alimentos y generar las actividades de diversos integrantes de grupos delincuenciales con la finalidad de tener éxito en el secuestro”.

Respecto a la utilización de armas de fuego, José de Jesús Quezada, manifestó que en la actualidad los delincuentes se suelen acompañar de armas de fuego, pero no las sacan, sino que la traen fajada en la cintura, con el fin de amedrentar a las víctima.

Consideró pertinente ampliar el término a la utilización de otros tipos de arma, establecidos en el propio Código Penal.

Puedes leer: ¿No que no? Datos de la FGE muestran que en Guanajuato sí hay casos de extorsiones

Foto: Lourdes Vázquez

Garantías a víctimas

La presidenta de la Comisión de Justicia, Cristina Márquez Alcalá, manifestó que se reportó un incremento en extorsión de más del 500%, lo cual obliga a tomar medidas legislativas en el tema.

Cristina Márquez señaló que, de aprobarse la reforma, incidirá en la posibilidad de que las personas que están siendo víctimas de este delito, denuncien.

Derivado de las coincidencias que hubo en la mesa de trabajo, se determinó instruir un dictamen en sentido positivo.

No obstante, el diputado del PRI, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes adelantó que su bancada no apoyará la propuesta.

“Compartimos la opinión del Supremo Tribunal de Justicia. El delito de extorsión aqueja y lastima a toda la sociedad del Estado de Guanajuato, pero no lo vamos a poder combatir. Solamente cambiándolo de capítulo en el Código Penal. El tipo sigue con la finalidad de obtención económica. No hay razón jurídica de romper la armonía sistemática de los tipos penales en la ley, lo que necesitamos realmente es la eficacia en la investigación (…) extraña que la Fiscalía no observe que como se pretende redactar el tipo penal será un grave problema de prueba en los juicios que sin duda serán aprovechados por los defensores”.

Lee también: Crecen 63.2% denuncias por delito de narcomenudeo en Guanajuato

En la mesa de análisis, estuvo presente el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) Daniel Federico Chowell Arenas, así como el titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la FGE, Ricardo Malagón Parada, así como de la coordinación jurídica de la FGE y del gobierno del Estado.