El IMMLeón aseguró que está al tanto del caso de Sam Barrios y que ya tuvieron contacto con la joven denunciante

Staff Correo

León.- El Instituto Municipal de la Mujer en León ya está en contacto con Sam Barrios, la joven que denunció a través de Instagram la violencia física y psicológica que ejerció su expareja contra ella durante años.

“Sobre el caso que ha circulado desde ayer lunes 11 en la plataforma de Instagram es importante mencionar que por parte del Instituto Municipal de las Mujeres ya se ha tenido el contacto y acercamiento con la joven”, expresó, La directora de la dependencia, Mónica Maciel.

La funcionaria también, explicó que este martes atendió a Sam Barrios y le ofrecieron los servicios de acompañamiento por parte del gobierno leonés, “se trata de que la joven se sienta segura, porque eso es prioridad para el municipio, también para las mujeres y contaremos con el acercamiento y acompañamiento que se vaya requiriendo”.

Sin embargo, Mónica Maciel no ahondó en más detalles por la delicadeza del tema y la protección de la denunciante.

Más información: Golpes y abusos por un año. Sam Barrios sobrevive a violencia y su caso llega a Sinhue

Foto: especial

Sam Barrios alza la voz y denuncia violencia

El pasado lunes Sam Barrios, subió a las redes sociales un texto acompañado de una serie de fotos donde muestra las lesiones que le provocó presuntamente por su expareja Carlos Alberto “N”.

Ahí, explica que ha sido víctima de violencia física y psicológica por más de un año y ahora teme por su vida y la de su familia.

En las crudas imágenes se puede apreciar una serie de heridas producto de golpes que, Sam denuncia, estuvieron a punto de matarla en más de una ocasión.

“Es muy difícil para mí expresar, hablar de mi situación. No tengo palabras concretas para hacerlo, por la violencia que mi ex pareja ejerció en mí durante más de un año. Estoy cansada de agachar la mirada. Durante todo este tiempo o el simple hecho de ser juzgada sin saber la situación de todo el daño que esta persona me hizo”, publicó la joven en su cuenta.

MJSP