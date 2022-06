El auditor superior del Estado reconoció que hay un desfase en la ASEG por lo que no hay fecha estimada para auditar el caso GTO Leasing

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) incluirá en la planeación de la cuenta pública, la revisión al proyecto arrendadora GTO Leasing Services del gobierno del Estado. Luego de que Correo publicó que un asesor financiero, Remigio Francisco Álvarez Prieto, registró el nombre y el logotipo de manera anticipada.

Así lo informó el auditor superior del Estado, Javier Pérez Salazar. Este manifestó que, en seguimiento a la investigación llevada a cabo por este medio de comunicación, se incluirá dicha revisión.

“Sí le estoy dando seguimiento a los medios (…) nosotros le llamamos indicador de visibilidad. Quiere decir que, cuando los medios, comiencen a poner un asunto de duda, de cuestionamiento de interés en alguna actividad pública, eso es un elemento para que yo lo suba en la planeación de la cuenta pública correspondiente. Entonces yo te puedo decir que estos indicadores que ustedes (Correo) ya están poniendo, ya se están tomando por la Auditoría para la planeación de la entidad que corresponda”.

Sujeta a fiscalización y verificaciones

Señaló que dicha arrendadora, al ser una entidad que maneja recursos públicos, está sujeta totalmente a fiscalización y a las verificaciones correspondientes; tanto del esquema de aportación, como del ejercicio de los recursos.

“Ahorita no te puedo dar resultados, la verdad es que no hemos revisado GTO Leasing, pero está ya siendo parte de una planeación”, acotó.

Aceptó que la ASEG va desfasada en virtud de que apenas se está planeando la revisión de la cuenta pública 2021. Por ello, no se tiene una fecha para iniciar la revisión a GTO Leasing Services.

“Todavía (tenemos) el efecto de la pandemia, no nos lo hemos podido quitar, pero yo tengo que iniciar todo mi programa 2022 de todas las cuentas, en no creo que más de un mes. Tengo que agotar todos los inicios y eso me llevaría a todo el semestre que resta del año para poder terminar todas las auditorías”.

Emiten comunicados aclaratorios, pero sin pruebas

Mediante un comunicado sin membrete, firmado por GTO Leasing Services y entregado a través de la vocería del gobierno estatal, se buscó aclarar la situación con Remigio Francisco.

El documento afirmó que hay un contrato de prestación de servicios firmado con el entonces consultor y posterior accionista fundador, Remigio Francisco. También se informó que actualmente este habría dejado de tener participación en esta sociedad.

Sin embargo, el comunicado no muestra el presunto contrato, tampoco documentación. Además, hasta el momento Remigio Francisco sigue apareciendo en el registro público como socio de la empresa.

Tras este comunicado, Correo solicitó los documentos oficiales para sustentar lo dicho anteriormente. Ante esta petición emitieron la siguiente aclaración:

Al momento del cierre de esta nota, se sigue a la espera de los documentos referidos, pues no se encuentran en los archivos de la plataforma nacional de transparencia.

CPC intervendrá en caso GTO Leasing

El presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, Julio César Rodríguez Fonseca, solicitará al Comité Coordinador del SEA que se lleve a cabo un análisis puntual en torno a la arrendadora GTO Leasing Services del gobierno del Estado De tal modo que eventualmente pudieran emitir alguna recomendación, aunque estas son no vinculantes.

“Lo que voy a hacer es presentar este punto a mis compañeros del comité y ver la posibilidad de que en la siguiente sesión ordinaria podamos subirlo para efectos de su análisis y en su caso, si así es pertinente con los requisitos que nos marca la propia ley, presentar una recomendación no vinculante que es la que nosotros podemos generar”.

Solicitarían más transparencia

Dijo que la recomendación podría ser solicitarle al Poder Ejecutivo que transparente de una mejor forma el procedimiento realizado en la conformación de la arrendadora.

“Esa es la participación más concretamente que nosotros podemos hacer en este caso, a fin de que la percepción ciudadana no se vaya construyendo un asunto negativo. No tenemos la información a la mano, pero más bien hacia el sentido de la transparencia”.

Julio César Rodríguez recordó que en el Comité Coordinador del SEA participa el secretario de la Transparencia y Rendición de Cuentas, Carlos Martínez Bravo, quien también integra el Consejo Directivo del ISSEG.

“Entonces muchas cosas facilitarían en el Comité Coordinador. Quizá una aprobación en que se emita una recomendación no vinculante cumpliendo los requisitos de establecer una propuesta de tal magnitud y si sería hacia el Poder Ejecutivo, las facultades del ISSEG, sobre la creación de esta figura, y así sería la ruta”, señaló.

El presidente del CPC, destacó que en el proceso de conformación de GTO Leasing se contó con la participación de la organización civil, Transparencia Mexicana. “Pero, aun así, Transparencia señala que la información que se genere debe darse al público, al ciudadano, ser lo más transparente el asunto, principalmente para quitarnos esa percepción de una posible corrupción o conflicto de interés”.

Te puede interesar:

LC