El síndico mencionó que todavía hay procesos abiertos en el caso del kínder Juan Aldama, por lo que aún no puede revertir la compra

Carolina Esqueda

León.- El Ayuntamiento de León esperará la resolución de los 2 procesos abiertos en el caso del despojo de una parte del kínder Juan Aldama, antes de recuperar el terreno que fue adquirido por un empresario, en junio del año pasado en una subasta municipal.

El síndico, José Arturo Sánchez Castellanos dijo que, aunque cuentan con la palabra del comprador; quien entregó un oficio en noviembre en el que expresó su voluntad de revertir la compra, esperarán la resolución de todas las investigaciones que la Contraloría realizó.

Caso de despojo del Kínder Juan Aldama Foto: archivo

“Tenemos una palabra empeñada en un escrito, pero no deja de ser la palabra de un empresario, si decide no honrar su palabra y quedarse con el predio sí tendremos que analizar una vía legal (reversión). Estábamos esperando que se resolvieran las sanciones disciplinarias, todavía faltan dos y ahí probablemente haya servidores públicos sancionados por la misma falta” dijo al respecto.

El síndico comentó que no han tenido una nueva respuesta por parte del empresario, al respecto de su voluntad.

Solo faltan las sanciones de la Contraloría

Los procesos pendientes de resolución son el PRA/55/2021 contra José de Jesús Álvarez Navarro, director de Control Patrimonial, y el PRA/56/2021 contra Carlos Pimentel Faes, director de Recursos Materiales y Servicios Generales; por haberle proporcionado información contraria a al Comité de Adquisiciones a la hora de aprobar la subasta del terreno.

Desde enero la Contraloría concluyó responsabilidades administrativas no graves contra ambos funcionarios, por lo que quedó dentro de sus facultades. Ambos procesos terminaron la etapa de alegatos a finales de abril, por lo que solo falta que se determinen las sanciones correspondientes.

Ex tesorero declarado en el caso de despojo del Kínder Juan Aldama

Mientras que, en el expediente contra el ex tesorero, Enrique Sosa Campos, se determinó las responsabilidades administrativas graves y enviado al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Este dictó la no culpabilidad del funcionario desde el 5 de abril, el síndico Sánchez Castellanos consideró que debe buscarse la impugnación de la sentencia, ya que la falta logró acreditarse.

Caso de despojo del Kínder Juan Aldama Foto: Carolina Esqueda

“El Tribunal consideró que no hubo falta administrativa, no porque no la hubiera porque se acredita que el funcionario sí utilizó atribuciones que no tenía, el problema es que después el Ayuntamiento, en un afán de arreglar el asunto ratificó lo que había hecho él y de alguna forma ya no había sanción (pero), es parte de un proceso, la Contraloría tiene que hacer valer sus dichos y por eso es importante que haya una impugnación; porque legalmente sí procede y además yo diría que profesionalmente un poquito por orgullo, hay que agotar todas las instancias” expresó.

Tras conocer la resolución del TJA la Contraloría volvió a poner el expediente en la dirección de Asesoría e Investigaciones para estudiar el recurso que deberán interponer contra la sentencia, del que hasta el momento no han dado a conocer si ya fue presentado.

Se retracta de la compra

En noviembre del 2021, el empresario informó que pretendía regresar el predio de 1 mil 050 metros cuadrados que adquirió del Jardín de Niños Juan Aldama; ubicado en la colonia Refugio del Campestre.

El empresario emitió una carta a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, donde le manifestó su intención de revertir la operación de compra venta.

El año pasado padres de familia y docentes del kínder localizado en la calle Observatorio, de la colonia Refugio del Campestre; que el área de jardín había sido vendida al empresario con fines de ampliar una propiedad del mismo.

