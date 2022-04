En el caso de Debanhi Escobar se habla de un cuerpo con coincidencias suyas, a lo que López Obrador ofrece apoyo para la investigación

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador el apoyo de la Federación en la investigación en el caso de Debanhi Escobar. Aunque ayer se localizó un cuerpo con coincidencias suyas, los estudios de la Fiscalía aún no lo han determinado.

Por su parte, su padre está seguro que su hija está muerta y en un video lamenta haber confiado en la Fiscalía de Nuevo León para la búsqueda.

“El caso ya lo conduce y trata el gobierno de Nuevo León. Ellos están a cargo de la investigación. Estamos nosotros dispuestos a ayudar en todo para que se aclare, si nos lo solicitan. Porque todos tenemos que ayudar sobre todo cuando se trata de temas de seguridad y violencia”.

En conferencia de prensa, López Obrador dijo que el apoyo es para se castigue a los responsables y no quede ninguna duda sobre lo que realmente sucedió.

Asimismo, dijo que el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, informará la situación. Este crimen ha generado mucha inquietud y preocupación y “queremos informar sobre lo que conocemos”, declaró.

¿Es su cuerpo el de la cisterna? Esto se sabe del caso de Debanhi Escobar

En el caso de Debanhi Escobar, el subsecretario de Seguridad informó que ya se rescató el cuerpo de una mujer en la cisterna de un hotel. Un crucifijo que portaba, correspondería al de la joven, pero aún esperan los estudios para confirmar la identidad.

Fuentes de la Fiscalía de Nuevo León confirmaron a El Universal que el cuerpo encontrado este jueves durante la búsqueda de la joven Debanhi Susana Escobar corresponde a la vestimenta de la chica que tenía cuando desapareció, sin embargo no han confirmado que se trate de ella.

En un comunicado, la fiscalía del estado informó que el cuerpo estaba dentro de una cisterna de un terreno aledaño.

“En estos momentos no es posible establecer características de la persona sin vida, mismas que serán informadas al concluir las labores realizadas por los criminalistas asignados para la extracción”.

“Mi hija está muerta”, asegura el padre

MI HIJA ESTÁ MUERTA Y NO SÉ QUÉ HACER, DICE PADRE DE #DebanhiEscobar



Confirma que vestimenta del cuerpo encontrado es la que portaba su hija cuando desapareció



Feministas marcharán a las 5:30 pm al Palacio de Gobierno para exigirle justicia al gobierno de @samuel_garcias pic.twitter.com/0gKXWf1Dwe — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) April 22, 2022

El señor Mario Escobar está seguro que el cuerpo en la cisterna abandonada es el Debanhi Susana Escobar.

“¡Por creer en la fiscalía! Pido perdón a mi familia, fueron muchos días y la fiscalía no hizo su trabajo correctamente”. Así declaró Mario Escobar tras reconocer la ropa y calzado que vestía su hija el pasado 9 de abril, cuando desapareció.

“El corazón de mi esposa y el mío pedía, exigía… Mi hija está muerta y no sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué creí en las fiscalía, nunca me pasaron los tomos, les pedía copias, es mi derecho como víctima. Nunca los tuve en mi poder, porque ellos no hicieron su trabajo”, continuó.

Acusó que tampoco le permitieron el acceso al área para ver el trabajo de las autoridades de Nuevo León. Por ello exigió justicia para que se aclare el hecho.

“Exijo justicia, que se aclare porque desapareció Debanhi, en qué momento supieron y no nos informaron; donde siempre nos traían para todos lados. Al llegar aquí no nos dieron espacio, que por derecho tenemos de estar observando en un área”.

