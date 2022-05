Al menos 300 personas recibieron capacitación del IACIP sobre gestión documental y la relevancia de la administración de archivos

Redacción

Estado.-El Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP), en colaboración con la Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato (UTAPE) organizaron la capacitación: ‘Obligaciones de Transparencia en Gestión Documental y Administración de Archivos’.

La cual estuvo dirigida los titulares de archivos, unidades de transparencia , así como a los de órganos internos de control de los 72 sujetos obligados de Guanajuato. En este ejercicio participaron 300 personas.

Lo anterior, en el marco de las jornadas de acompañamiento que hace la Comisión de Archivos del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( INAI) ; junto al Archivo General de la Nación (AGN).

Capacitación del IACIP Foto: cortesía

Los archivos son el patrimonio documental del país

La jornada fue presidida por la Comisionada Presidenta del IACIP, Mariela Huerta Guerrero, quien habló de la relevancia de la actividad que realizan cada día; pues de ello depende otros derechos como el acceso a la información y la rendición de cuentas, que inciden en la confianza de la ciudadanía.

“Los archivos son la principal fuente de información de una institución pública y también constituyen el patrimonio documental de un país, sin archivos, la memoria colectiva se perdería. Este curso permitirá que las personas servidoras públicas conozcan y fortalezcan sus habilidades y capacidades para darle un tratamiento integral a la documentación archivística a lo largo del ciclo de la vida de un archivo”, mencionó la Comisionada Presidenta del IACIP.

También estuvo presente la Comisionada del INAI, Josefina Román Vergara, quien destacó los buenos resultados de Guanajuato en apertura gubernamental; así como la importancia del quehacer archivístico, “tener una gestión documental y de archivos correcta tiene múltiples beneficios. Contar con archivos organizados, ahorra recursos, tiempo y espacio; mantener archivos correctamente ordenados, facilita la localización de datos y, por tanto, la atención de las solicitudes”.

Capacitación del IACIP Foto: cortesía

Rendición de cuentas debe ser efectiva

Participó como facilitador Alfonso Rojas Vega, Director General de Gestión de Información y Estudios del INAI con el tema ‘Evolución del marco normativo en materia de gestión documental y administración de archivos en México y la Ley General de Archivos’.

“La responsabilidad directa de los coordinadores de archivos se debe permear a través de cada una de las instituciones; para que haya una efectiva rendición de cuentas deberá haber una combinación en el entorno archivístico nacional y derecho de acceso a la información. El papel del archivista se ha venido revalorando, las unidades de transparencia juegan un papel muy importante”, dijo Alfonso Rojas Vega quien es integrante de la Red de Transparencia y Acceso a la Información para la implementación del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos.

Luis Alfredo Romero Pérez, Jefe de Departamento de la Dirección General de Gestión de Información y Estudios del INAI, expuso el tema ‘Organización de Archivos de Trámite’. Dijo, “sin archivos no hay transparencia, no hay pruebas, no hay garantías, no hay un buen gobierno, no hay un Gobierno Abierto, existe una relación entre el archivo, el acceso a los documentos y la transparencia. La palabra transparencia ha sido utilizada como un recurso fácil, una muletilla para cualquier discurso o disertación que pretenda ser actuales y que estén alejados de asuntos vinculados con la corrupción, y a malas prácticas”.

Foto: cortesía

Exhorta a servidores públicos a ser responsable

Mientras que Mireya Quintos Martínez, Directora de Desarrollo Archivístico Nacional del AGN, habló de Gestión Documental en los Sujetos Obligados, “debemos permear esta cultura archivística para inyectar un valor agregado a las instituciones. Hoy no hay impedimento para que conozcas como servidor público esta materia; como servidores públicos, debes ser responsable del gran papel que tienes; no es solo la responsabilidad del titular es la suma de todos; y si lo replicamos generamos un cambio de conciencia y de paradigma con mejores resultados”.

En la inauguración estuvo Pablo González Olachea, titular de la UTAPE y representante del gobernador del estado, Juan Sámano Gómez, Comisionado del IACIP; Cecilia Elizabeth Nila, Directora General del Archivo General del Poder Ejecutivo; Beatriz Ortega Sandoval, Directora del Archivo General del Poder Judicial y Alberto Macías Páez, Director Diario de Debates y Archivo General del Poder Legislativo.

MJSP