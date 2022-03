Cancelan desayuno del Día de las Flores en Guanajuato por ser selectivo: Navarro

El alcalde de Guanajuato indicó que el desayuno del Día de las Flores es una tradición muy selectiva, en la que se segrega a la mayor parte de la población

Bryam Torres

Guanajuato.- El tradicional desayuno del viernes de dolores, mejor conocido como el Día de las Flores, será suspendido por tercera ocasión en Guanajuato Capital, así lo confirmó el alcalde, Alejandro Navarro Saldaña.

En los dos años anteriores, el desayuno del Día de las Flores se canceló por la pandemia del covid-19 que impedía realizar eventos masivos. Sin embargo, en el presente año el evento será suspendido debido a que el presidente municipal considera que es una tradición “muy selectiva”, en la que se segrega a la mayor parte de la población.

Navarro Saldaña informó que el Día de las Flores sí se va a celebrar. No obstante, en lugar del desayuno se va a hacer una verbena en la que puedan participar todos los ciudadanos. Adelantó que habrá puestos de comida para que todos se puedan deleitar el paladar.

“No va a haber desayuno porque yo siempre les he dicho que era algo muy selectivo. Era algo donde ahí se sientan algunas personas y la raza acá no. Entonces, va a haber una verbena aquí sobre la calle del truco. Será una verbenita ahí en la calle del truco con guacamayas, burritos, sopes y todo para que todo el mundo pueda comer”, dijo.

El alcalde insistió en que es incorrecto que un selecto grupo de personas se sienten a desayunar, mientras que el resto de los ciudadanos solamente los observan. “Esas épocas ya se acabaron”, sentenció.

“Después nos vamos a la Alhóndiga a entregar el premio del guanajuatense distinguido y luego a la mina, allá a la cooperativa, al mercado, a ver si ya lloró la virgen para que nos den nuestra nieve y nuestra agua. Pero no va a haber desayuno. Esas épocas ya se acabaron, uno nada más comiendo y los demás solo viendo. No, eso no es correcto”.

