El funcionario estatal informó que el seguro para el campo en Guanajuato se podría activar la primera quincena de agosto

Celaya.- El retraso en las lluvias y la sequía aún no ha afectado en el campo de Guanajuato. Sin embargo, ya se tiene listo el seguro catastrófico que protege a 250 mil hectáreas de temporal y alrededor de 100 mil hectáreas de riego. Así lo informó el Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR), Paulo Bañuelos Rosales.

El funcionario estatal informó que el seguro se podría activar la primera quincena de agosto. Esto en caso de que no lleguen las lluvias a tiempo.

“Ojalá y se establezcan las lluvias en esta semana, los primeros días del mes de agosto. Si no se establece el temporal entonces vamos a activar el seguro catastrófico. Yo creo que se puede activar en los primeros días de agosto”, señaló Paulo Bañuelos.

Se mostró optimista respecto a la temporada de lluvias para el campo en Guanajuato. Confía que lleguen en las siguientes dos semanas, pero en caso de que no suceda se activará el seguro catastrófico. Éste contempla pagar 2 mil 500 pesos por hectárea para la superficie de riego y mil 500 por hectárea para temporal.

“A lo mejor no es la misma cantidad que invierten (los productores) pero es un aliciente”, dijo Bañuelos Rosales.

El funcionario señaló que el Gobierno estatal gastó 60 millones de pesos en el seguro catastrófico, que contempla 250 mil hectáreas de temporal y alrededor de 150 mil de riego.

“Están aseguradas arroba de 250 mil hectáreas de temporal y otra parte importante de riego. Lo de riego lo estamos asegurando porque luego hay inundaciones como las que se presentaron en Abasolo, Pénjamo, Salamanca y León. Son cerca de 350 mil, 400 mil hectáreas”, señaló.

Los cultivos son principalmente de maíz y sorgo, pero si los productores establecieron algún otro cultivo también lo paga la aseguradora.

Ruegan por lluvias en el estado

El secretario de SDAyR señaló que la sequía no ha afectado al campo. Sin embargo, urge que lleguen las lluvias.

“Ahorita todavía estamos en tiempo. En esta semana se llueve y luego todo el mes de agosto. Por lo menos los pronósticos vienen con mejor carga de agua. Yo creo que sí pueden sacar adelante el cultivo del maíz y el sorgo. Creo que, si en un determinado momento se presenta esta problemática, habrá que buscar otro cultivo como frijol o buscar ciclos más cortos”, indicó.

Para activar el seguro catastrófico se activa en forma municipal la alerta de que no ha llovido. Además, se levanta una lista de todos y cada uno de los productores y se verifica que efectivamente se haya sembrado. Tras activarse el seguro, en uno o dos meses se paga lo que marca la póliza.

Detalló que, por productor se pagan, hasta 5 hectáreas. De no llover, la SDAyR sugeriría a los productores qué tipos de cultivos pueden sembrar que requieran de menos agua y sean más cortos, por ejemplo frijol, garbanzo y lenteja.

También se tiene un seguro para el ciclo otoño invierno del campo en Guanajuato, por un monto de 19 millones de pesos.

El titular de SDAyR condenó que a la fecha el gobierno federal sigue sin apoyar al campo guanajuatense.

“Definitivamente la Federación no le está metiendo ni un solo cinco, ni al seguro catastrófico, ni al uso eficiente del agua, ni a capitalización de las unidades de producción agrícolas y ganaderas. No tenemos un cinco partido por la mitad del gobierno federal y no es queja”, aseguró al decir que hoy no son temas políticos, sino una necesidad que urge al campo guanajuatense.

Otorgan apoyos a productores

Con una inversión de 2 millones 976 mil pesos, aportados por la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario (SDAyR), el gobierno municipal y beneficiarios, se entregaron 186 toneladas de fertilizante a 233 productores de 30 comunidades de Celaya.

Durante el evento se dijo que la entrega de sulfato de amonio surge del programa ‘Apoyo para el Fortalecimiento de un Paquete Tecnológico 2022’. Tiene como objetivo incrementar la producción en los cultivos de maíz y sorgo sembrados por las unidades de producción dedicadas a la actividad agrícola de riego y de temporal.

Francisco Arreguín Arreguín, director general de Desarrollo Social, destacó que con este programa se pretende aumentar la productividad agrícola en el municipio de Celaya. Esto mediante la entrega de fertilizantes para impactar positivamente en los productores de riego y temporal.

En la actualidad los elevados costos de fertilizantes nitrogenados a nivel internacional presionan los costos de producción del campo y encarece los bienes agropecuarios en perjuicio de la economía familiar.

El Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos, destacó durante la entrega del fertilizante en la comunidad de Tenería del Santuario, que ha incrementado hasta un 300% los costos de los fertilizantes. Por ello el Gobierno del estado está apoyando a los productores, ante la falta de apoyo del Gobierno Federal.

Bañuelos destacó que 350 mil hectáreas de temporal y de riego están aseguradas con un seguro catastrófico en caso de que las lluvias se retrasen más tiempo, pero confió en que lleguen en las próximas dos semanas.

El presidente municipal de Celaya, Javier Mendoza Márquez, celebró la colaboración que se ha dado con el Gobierno del Estado, que ha permitido impulsar al campo de Celaya, y le aseguró a los productores que cuentan con el respaldo de su gobierno.

La inversión fue conjunta de 2 millones 976 mil pesos, de los cuales la SDAyR aportó 619 mil 969 pesos; el municipio 1 millón 465 mil 80, y los beneficiarios 890 mil 950.

