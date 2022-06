Se ha pedido tanto al gobierno federal como estatal apoyo para el sector campesino, pero a la fecha no se ha tenido respuesta

Cuca Domínguez

Salamanca .- Agustín Robles Montenegro, presidente del DR011, dijo que a través de la organización que representa se ha pedido tanto al gobierno federal como estatal apoyo para el sector campesino, pero a la fecha no se ha tenido respuesta.

“En el caso del préstamo de los 30 millones de pesos que nos hizo el gobierno del estado, se le tuvieron que regresar; luego de que no se pudo hacer una compra consolidad de fertilizantes debido a la inestabilidad en su precio. Además de que los agricultores sembraron lo que pudieron y como pudieron. Los cultivos de agua de pozos y de agua de las presas ya están establecidos, solo falta que llueva para sembrar el temporal” precisó.

Robles Montenegro precisó que las solicitudes de apoyo se hicieron, aunque no han prosperado, en ninguno de los dos niveles.

“En este momento estamos detenidos. El tiempo ya se pasó. El producto ya sembró lo que pudo. Hasta este momento las siembras se andan sembrando; aún hay algunas personas que siguen sembrando algunos pedacitos atrasados. Lero lo que es siembra con agua de las presas. Ya está iniciado. Solo estamos en espera del temporal, que comience a llover para que se siembre. Pero esos son otro tipo de variedades, son maíces más tempranos o precoces”, precisó.

Foto: Cuca Domínguez

Préstamo tuvo que regresarse

En el caso del préstamo de 30 millones de pesos que se le solicitó al gobierno del estado dijo que la línea está abierta.

“Desgraciadamente por altibajos en los costos de los insumos no se ha podido comprar. Nos prestaron los 30 millones de pesos, pero se le tuvieron que regresar porque no se pudo comprar el fertilizante. Para ello se requiere de cumplir un reglamento interno y unas bases; se tenía que licitar y no hubo compañía que licitara debido a que el precio del fertilizante no se mantenía fijo.

Señaló que en este momento los fertilizantes tienen diversos precios; hay ureas de 16 mil pesos, pero llegaron a estar hasta en 25 mil pesos.