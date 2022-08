El líder del PAN en Guanajuato justificó que más que un lujo, la camioneta que compró el alcalde de Salvatierra es una necesidad de seguridad

Salvatierra.- Respecto a la camioneta último modelo que usa el presidente municipal de Salvatierra, Germán Cervantes Vega, el dirigente del PAN en Guanajuato, Eduardo López Mares, dijo que no se debe escatimar en seguridad ni para los gobernantes ni para los ciudadanos.

El líder blanquiazul en Guanajuato resaltó que la decisión de la compra de la camioneta, con valor de 1 millón 640 mil pesos, no la hizo el presidente de manera unilateral. Al contrario, el Ayuntamiento aprobó la adquisición por unanimidad en un proceso que se hizo de manera muy transparente.

López Mares señaló que existe la recomendación de que los gobernantes en Guanajuato, sin importar su afiliación partidista, usen este tipo de vehículos para viajar seguros. Además, dijo que así no se tiene una simulación como la del presidente López Obrador, quién asegura viajar en un vehículo austero pero no dice que siempre va custodiado por militares.

“No se trata una cuestión de lujo, se trata de un tema donde se tiene que ver por el cuidado y la seguridad de quienes están gobernando”, afirmó.

No hay recomendación para vehículos

Eduardo López Mares dijo que desde el comité no hay una recomendación o sugerencia respecto a los vehículos que deben usar los gobernantes panistas, señalando que siempre se respeta la decisión de cada gobierno. Pero sí enfatizó que esa inversión en seguridad debe alcanzar a toda la gente.

Por último recordó que a los gobernantes se les ponen las herramientas para poder trabajar, pero ellos deberán dar resultados y dar la cara al pueblo.

PRI critica la compra de la camioneta

Si el alcalde de Salvatierra, Germán Cervantes Vega, no da los argumentos suficientes que justifiquen la compra de su nueva camioneta, siempre quedará la sensación de despilfarro; sobre todo cuando existen muchas otras necesidades prioritarias, principalmente de seguridad, manifestó el coordinador de los diputados del PRI en Guanajuato, Alejandro Arias Ávila.

El propio presidente municipal de Salvatierra reconoció que la camioneta Chrevrolet Tahoe, que sería una de las versiones más equipadas, costó 1 millón 640 mil pesos. Argumentó la compra al señalar que es un vehículo que cumple con las condiciones que debe tener la investidura de la Presidencia Municipal “para los trayectos que normalmente se toman”.

Esto aunado a que la camioneta anterior ya no estaba mecánicamente en condiciones de seguir operando. Sin embargo, pese a que dijo que ese vehículo ya no sirve, el propio alcalde admitió que se está buscando venderla.

“Queda la sensación de que es un despilfarro”

A decir del legislador priista, la compra de vehículos para la administración municipal o algún funcionario, siempre causará “resquemores” y conflicto, aún y cuando esté justificada la necesidad o la utilidad, pero esto aumenta cuando el costo del vehículo es elevado, porque hay muchas necesidades y deficiencias en seguridad.

“Pero todavía más molesto, enoja más, que no solo se compré un vehículo nuevo, sino un vehículo de lujo, no un vehículo utilitario. Entendiendo que cualquier presidente municipal, por las condiciones de seguridad, pues tendría que tener las condiciones mínimas de seguridad, que no sé si las tenga este vehículo. Pero la verdad es que si no se explica, si no se dan argumentos suficientes para justificar, siempre queda la sensación de que es un despilfarro del dinero público, habiendo muchísimas necesidades en qué invertir”, mencionó.

