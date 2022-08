En Guanajuato, alertan por viruela del mono. El secretario de Salud dijo que quienes se vacunaron antes de 1980 están protegidos; no hay casos

Jonathan Juárez

León-. La viruela del mono podría llegar en algún momento al estado de Guanajuato, expresó el secretario de Salud del Estado, Daniel Díaz. Luego de que la dependencia descartara el caso de un niño en Acámbaro, vigilan con lupa cualquier síntoma.



“Esas son las precauciones que debemos tener, sobre todo, si se tiene contacto con alguna persona que viniera de algún lugar donde ya hay casos. Aquí, investigamos el caso de un niño de Acámbaro que había estado en Vallarta las mismas fechas. Tenía algunas lesiones en la piel, y se descartó totalmente”, dijo.

Hasta el momento no se han detectado casos del virus en la entidad.



El secretario dijo que todos los padecimientos de relevancia epidemiológica son preocupantes, por lo que ya hay vigilancia en ello. Díaz Martínez acudió al evento de bienvenida a los alumnos de la licenciatura de Medicina en la Universidad de La Salle Bajío, en donde llamó a la prevención.



“Hacemos una vigilancia permanente. Hacemos una búsqueda intencionada de casos, y estamos viendo lo que pasa en otros estados a nivel global. No hemos identificado ningún caso en Guanajuato hasta el momento”.

“Esto no quiere decir que no pudiera llegar en algún momento, pero sí hay que decirle a la población que no tiene la misma capacidad de contagiarse como la tiene el covid”, comentó.



Explicó que la población que recibió la vacuna antes de 1980 está protegida, pero desde ese año, ya no se ha vacunado a la población.

El funcionario reiteró que la viruela del moto se transmite por contacto directo, piel a piel, o incluso a través de dormir en la misma cama o utilizar la misma ropa.



Agregó que también existe la teoría de que los contagios pueden darse a través del contacto sexual entre las personas.

