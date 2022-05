La Casa de Apoyo a la Mujer (CAM) señaló que los señalamientos de violencia que hicieron las feministas “no fueron así”

Miguel Juárez

León.- Luego de que la Red Feminista León (RFL) denunció por violencia laboral y hostigamiento a la Casa de Apoyo a la Mujer A.C. (CAM), esta respondió que respeta las denuncias en su contra, pero que no son ciertas.

El pasado jueves 12 de mayo, la RFL publicó un comunicado en el que acusaron violencia hacia sus integrantes al interior de la CAM; no solo hacia colaboradoras, sino también a usuarias, quienes según la RFL han sido revictimizadas.

Además, denunciaron que la actual directora, María Isabel Llamas Andrade, no posee la formación, capacidad ni conocimiento para la atención de mujeres en situación de violencia.

“Como mujeres feministas comprometidas en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y por una vida libre de violencia machista y patriarcal y en congruencia con nuestras convicciones y en el trabajo comprometido que hemos realizado desde hace años para señalar todas las violencias, hemos decidido levantar la voz ante la violencia que vivimos en CAM”, señalan en el comunicado.

La RFL añadió que su colaboración con la CAM fue cada vez más difícil de sostener, e incluso se les intentó manipular para aceptar una liquidación menor a lo que les correspondía cuando finalmente fueron despedidas.

“Desde el inicio […] sostuvo un discurso que desde lo sutil minimizaba el trabajo que realizamos, aún sin conocerlo. Se mostró autoritaria y cerrada al dialogo, algo que permaneció durante los meses que estuvimos trabajando con ella y que fue incrementando con el tiempo, había una constante persecución, violencias sutiles y pasivas de manera constante”, señala la RFL en el comunicado.

Finalmente concluyeron al asegurar categóricamente que la “CAM ya no es un lugar seguro para las mujeres”.

Directora de CAM se defiende

Luego de estos señalamientos, Llamas Andrade se dijo sorprendida pero tranquila, pues afirma que la ética, el profesionalismo y el compromiso de las mujeres que trabajan en el CAM, siempre ha caracterizado a la organización.

La directira dijo respetar los señalamientos de las feministas, pero aclaró que “la manera en que dicen que fue, no es así”.

Sobre su preparación para ejercer como directora de la CAM, Llamas compartió que efectivamente no es trabajadora social, psicóloga o abogada, sino licenciada en pedagogía y master en educación, pero explicó que su larga experiencia en otras organizaciones para la atención de la mujer hacen valer su trabajo. Esta fue la principal razón por la que el Consejo Directivo de la CAM la llamó nuevamente. Además porque, dice, había problemas al interior de la organización.

“Nunca acepto un trabajo que no sé qué puedo sacar adelante. La ética, el trabajo profesional y el compromiso es lo que ha caracterizado mi trabajo. […] Tengo un Curriculum que habla de que conozco el tema. El consejo me volvió a llamar porque había problemas al interior, no solo en la manera de atender a las mujeres sino en los criterios con las que las estaban. Querían que hubiera una reorientación”, sentenció.

María Isabel Llamas Andrade, directora de la CAM. Foto: Miguel Juárez

Respecto a los despidos y el clima labral en la organización, Llamas dijo que parte de las razones por las que algunas integrantes fueron despedidas se debe a que algunas áreas se tenían que reducir tras la pandemia. Pero además revela que también había factores internos de desacuerdo en la forma de trabajo en las que no se acoplaron.

Y sobre la seguridad de la CAM para mujeres violentadas, su directora afirmó que sigue siendo un espacio de atención confiable.

“Yo te puedo decir que es un lugar seguro, cuidamos, protegemos la confidencialidad de la información que se nos da. Cuidamos, vigilamos, observamos y mejoramos los procesos de atención psicológica y jurídica que se les da”, expresó Llamas

CAM presume más de 20 años de atención y defensa de las Mujeres

La Casa de Apoyo a la Mujer A.C. (CAM) es una asociación que tiene como propósito fundamental prestar servicios de asistencia y orientación sociales a mujeres y niñas víctimas de cualquier tipo de violencia, mediante asesoría legal y atención psicológica y/o médica.

De enero a abril de 2022, de acuerdo con María Isabel Llamas Andrade, se han atendido aproximadamente a 392 mujeres; 201 por primera ocasión y 191 que habrían ingresado, a finales del año pasado, y siguen en proceso de atención.

CAM rechaza denuncias de violencia. Foto: Especial

Llamas explicó que como parte de un protocolo mínimo, dichas mujeres, luego de una primera entrevista y diagnostico psicológico, reciben acompañamiento de acuerdo con el grado de violencia, por lo menos durante 3 meses. En materia de asistencia jurídica, el CAM también apoya a mujeres desde procesos simples como la generación de citas hasta el acompañamiento al MP (de 9 a 10 al mes), seguimiento a juicios (de 6 a 7 procesos al mes), apoyo para el resguardo en situaciones críticas, entre otros procesos.

Pese a todo lo anterior, el historial del CAM ha mostrado casos criticados, como por ejemplo la denuncia en mayo de 2020 de Nancy sobre Eduardo Castillo, hijo de Yliana Gabriela Vargas Mares, quien habría solapado agresiones aunque encabezaba una organización de defensa de mujeres. Aunque luego de las denuncias, abandonó el espacio.

