Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La diputada local de Morena, Alma Alcaraz Hérnandez, presentó una iniciativa para que todos los centros de rehabilitación y atención de adicciones cumplan con la norma y no existan más ‘anexos’ clandestinos.

Durante la pasada sesión del pleno del Congreso del Estado, la legisladora expuso que, de un total de 286 anexos registrados, solo 24 están regulados. En 11 se tiene registro de hechos violentos como asesinatos y secuestros. Por ello, busca Morena normalizar ‘anexos’.

Foto: Eduardo Ortega

Busca Morena normalizar ‘anexos’

Sin embargo, el sábado pasado, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez dio otras cifras. Reconoció que solo 14 de más de 300 centros de adicciones están regularizados. Por lo que hizo un llamado a las instancias de los tres niveles de gobierno para sumar esfuerzos en la regularización de estos sitios.

Alma Alcaraz dijo que su iniciativa pretende dar certeza jurídica a estos establecimientos. Especificando los requisitos que deben cumplir para su funcionamiento, establecer la facultad y obligaciones de las autoridades locales y municipales. A vigilar que no existan anexos clandestinos y coadyuvar a eliminar las violaciones a derechos humanos que ahí se cometen. Busca Morena normalizar ‘anexos’.

“Que las autoridades estatales y municipales tengan la obligación de ser vigilantes y garantes de que los anexos cuentan con los permisos. Se que ya no se van a seguir cometiendo esta serie de abusos y que no se conviertan en el ring de los grupos del crimen organizado. Alejar realmente a estas personas de la problemática que tienen y no que en los anexos se conviertan en víctimas del crimen organizad. En lugar de alejarse de este ambiente del cual están tratando de huir”.

Foto: Eduardo Ortega

Anexos, fuente de delincuencia: Díaz

Recordó que el 26 de junio del 2020, el secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Álvar Cabeza de Vaca en comparecencia ante la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, dijo que los anexos eran semilleros de la delincuencia. Esto luego de que ese mismo mes, tras ataques a dos anexos se registraron 34 asesinatos.

“Por parte del gobierno local y municipal no se observan acciones tangibles para apoyar a las personas que requieren atención profesional. Para curar el problema de su adicción y poder reinsertarse de nuevo a la sociedad. Los anexos, no cumplen con las normas y los protocolos. Son los menos en comparación con los clandestinos en los que se puede cometer todo tipo de delitos”, dijo.

La iniciativa se estudiará en la Comisión de Salud Pública.

Foto: Eduardo Ortega

