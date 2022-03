El secretario de Seguridad Ciudadana resaltó que cualquier elemento puede aspirar a ascender de nivel al igual que los ex policías federales

Luz Zárate

Celaya.- El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, señaló que, al igual que en Irapuato, en Celaya también hay policías municipales que se han inconformado por la brecha salarial que existe entre los ex policías federales y los elementos locales.

Sin embargo, señaló que se debe a su capacitación.

Rivera Peralta destacó que cualquier elemento puede aspirar a ascender de nivel, cargo y aumento de salario o incluso ser secretario o director de algun área de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

No obstante, para ello se necesita capacitación y hacer una carrera policial.

“No existe ningún lugar donde de una academia nazcan secretarios. Nacen los futuros secretarios y los futuros comandantes sí, pero se tienen que preparar. Se tienen que seguir capacitando. Tienen que tener una conducta intachable. Tienen que dar resultados a la sociedad y van escalando posiciones, mediante los exámenes y todos los requerimientos”, afirmó Rivera.

Respecto a que los ex policías federales ganan más que los policías locales, el Secretario dijo que cuando existen ese tipo de comentarios o quejas, los exhorta a seguir capacitándose.

“Recordemos que la institución es una institución de una jerarquía piramidal. Por supuesto que buscamos el crecimiento institucional, que es el crecimiento de las personas y a mayor responsabilidad tiene que ver con el rango y la responsabilidad que requiere”, señaló.

Recordó que él un día fue cadete y fue cursando una carrera policial.

Foto: Martín Rodríguez

Preocupa ‘limpia’ de policías; suman 112

A los 112 policías dados de baja –desde el 10 de octubre y hasta el 21 de febrero–, que fue el último corte emitido por la Oficialía Mayor, se han sumado más despidos, renuncias y cancelación de renovación de contratos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, señaló que la baja de policías ayuda a fortalecer la corporación policiaca.

“Han seguido las notificaciones, en algunos casos de términos de su contrato, otras personas que han renunciado, otros que sí se les ha pedido la renuncia y que conforme a la ley se les ha liquidado”, afirmó Rivera Peralta.

Aunque no dio a conocer el número de policías que se han dado de baja, desde el último corte que eran 112 elementos.

El secretario señaló que sí ha subido la cifra.

“Ya en el siguiente corte mensual estaremos en oportunidad de darles (las cifras) de los cortes mensuales. Es un procedimiento que está en ejecución y que tiene un dinamismo diario”, informó el funcionario.

A decir del Secretario de Seguridad, no es una ‘limpia’ lo que se está haciendo en la corporación policiaca, sino que lo que se busca es fortalecer la institución.

Foto: Martín Rodríguez

“La intención es fortalecer a la institución. Tecordemos que no somos patrullas y pistolas. Somos personas. Buscamos fortalecer a la institución con capacitación con exámenes de control y confianza, para poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Si alguien ya no quiere colaborar en la institución. Si alguien decide irse porque no es el trabajo que quieren o tienen una mejor oportunidad o por decisión personal”, señaló.

Manifestó que no existe ni una sola renuncia de algún elemento que haya manifestado que deja el trabajo por miedo.

Los despidos que se han dado obedecen a varios motivos, sobre todo porque no se suman al objetivo que es dar resultados en materia de seguridad.

“La gente que de una u otra forma no se suma al esfuerzo que la ciudadana necesita y requiere. Buscamos esos espacios para alguien que si lo quiere, para alguno que si quiera trabajar por Celaya “, indicó.

La cifra de policías dados de baja fue solicitada a la Oficialía Mayor del municipio y no se ha obtenido respuesta.

Foto: Martín Rodríguez

Invertirán 1 mdp para la Guardia Nacional

El gobierno municipal destinó para este 2022 un millón de pesos para apoyar algunos gastos de los destacamentos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional que tienen base en Celaya y que hacen labores de vigilancia en este municipio.

La tesorera municipal Lourdes Herrera, señaló que se tiene una partida denominada ‘Gastos de seguridad’ con la cual se paga el servicio de energía eléctrica y agua potable para los elementos.

En años pasados y ocasionalmente, los destacamentos solicitaron apoyo para combustible.

Foto: Martín Rodríguez

La tesorera explicó que los responsables de los destacamentos que tienen base en Celaya solicitan al Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, el apoyo que necesitan, ya que es ésta dependencia quien administra los gastos.

Al momento, se ha erogado alrededor de 112 mil pesos –sólo del periodo del primero de enero al 15 de febrero-; por concepto de compra de garrafones de agua potable son 18 mil 278 y de energía eléctrica 94 mil 125.

En el 2021 se destinó 911 mil 578 pesos, en el pago de agua fueron 496 mil 982 pesos y en el pago de energía eléctrica fueron 414 mil 596 pesos.