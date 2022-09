Con esta ayuda al pequeño Pepe Chuy, esperan que su vida mejore a partir de la intervención; ya están en contacto con la familia

Yadira Cárdenas

Salamanca.- El llamado del pequeño Pepe Chuy fue escuchado, la Secretaría de Salud de Guanajuato apoyará con la operación de corazón que necesita. Con esto, esperan que el próximo año tenga una mejor calidad de vida.

La solicitud de apoyo la hizo María Armenta, tía y tutora del pequeño, a través de la asociación AVSA. Pidió apoyo para la operación del pequeño que padece Tetralogía de Fallot, ocasionada por una combinación de cuatro defectos cardíacos al nacer. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria V, Juan Jesús Martínez García, se reunió con la familia.

Informó que por instrucciones del secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, desde la noche del pasado martes se puso en contacto con la familia del menor. Este miércoles se reunieron para establecer las acciones de apoyo.

“Lo que encontramos es que el pequeño Pepe Chuy ya está siendo atendido en el Hospital General de Salamanca. Ya se tiene un diagnóstico, estudios, citas programadas y pudimos checar su expediente. Ha sido canalizado a otros hospitales de la misma red de salud de Guanajuato para una mejor atención. Por lo tanto se continuará con esta atención hasta llegar a la intervención que se requiere”.

Tendría cirugía programada en noviembre

Fotos: Yadira Cárdenas

La fecha para la intervención quirúrgica dependerá del resultado de las siguientes consultas y se prevé que en noviembre se tenga una programación.

“Tiene citas programadas en octubre, hay que hacer un estudio en Irapuato y a raíz de ello tendremos que analizar para hacer de inmediato la canalización. Y si fuera necesario y desde aquí podemos definir que no es justamente al hospital pediátrico que no se cuenta con la cartera del servicio particular que requiere la cirugía, lo estaremos haciendo a través del hospital general de Salamanca al hospital de especialidades para que pueda llegar sin ningún problema y lo que resulte necesario a cabalidad”.

Bombero por un día

María Armenta y el pequeño Pepe Chuy agradecieron al secretario de salud el haberlos escuchado. Ahora tienen la esperanza de que el pequeño tendrá una mejor vida.

Por otro lado, con la gestión de la Jurisdicción Sanitaria V y el apoyo del Presidente de la Asociación Estatal de Bomberos, el Comandante Juan Quiroga Lozano, el pequeño podrá cumplir otro de sus sueños y convertirse en bombero por un día el próximo sábado.

