La operación de Pepe Chuy escapa de las posibilidades de su tía, que enviudó y es el único sustento del pequeño de 7 años

Yadira Cárdenas

Salamanca .- Pepe Chuy es un pequeñito de 7 años con muchas ganas de vivir, perdió a sus padres. Quedó a cargo de su tía, quien descubrió que el pequeño padecía una enfermedad del corazón y ahora requiere una cirugía a corazón abierto, pero no cuenta con los recursos, por ello pide apoyo a la Secretaría de Salud del Estado para salvarle la vida.

A través de la Asociación Voluntarios Salmantinos AVSA, la tía del menor, María Díaz Armenta, pide apoyo para la intervención quirúrgica ante el riesgo de que se agrave la salud del pequeño.

Relató que obtuvo la custodia hace 2 años tras el fallecimiento de los padres de Pepe Chuy. Luego ella quedó viuda y como único sustento del niño sin saber el mal que lo aquejaba.

Puedes leer: Tras operación delicada, ‘Miguelito’ requiere ayuda para dignificar su espacio

“Yo no sabía que estaba enfermo hasta que de repente vi que se cansaba y en una ocasión se empezó a poner morado y no podía respirar. Ahí me asusté y fue cuando acudí al médico, le hicieron estudios y le diagnosticaron un padecimiento en el corazón que requiere de una operación a corazón abierto”.

Buscan llamar la atención de Daniel Díaz

El pequeño padece Tetralogía de Fallot, ocasionada por una combinación de cuatro defectos cardíacos presentes al nacer. Lo atienden en el hospital General de Salamanca y ha sido canalizado a otros hospitales, sin embargo la operación tiene un costo que no pueden cubrir.

Liborio Vázquez, presidente de AVSA, señaló que el propósito de dar a conocer el caso de Pepe Chuy es que el secretario de salud, Daniel Díaz Martínez, conozca a este caso y le puede apoyar con la intervención.

También lee: Francisco no quiere perder toda la luz de sus ojos; necesita 40 mil pesos…

Además por medio de voluntarios el próximo domingo el pequeño tendrá una fiesta sorpresa por su cumpleaños. “Lo que buscamos es que este soñador cumpla con sus deseos, con su fiesta sorpresa y por supuesto con la operación que le permitirá tener más tiempo de vida. Que pueda crecer y jugar como cualquier niño”.

Por su parte el pequeño Pepe Chuy quien cursa el segundo año de primaria en la comunidad Labor de Valtierra, señala que quiere seguir jugando y corriendo, pero tiene miedo, por eso pide que ayuden.

Te puede interesar:

LC