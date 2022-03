Aunque se sospecha que los calcinados de Celaya son los integrantes del grupo ‘Los Chuparrecios’, la FGE no lo ha confirmado

Celaya.- La tarde de este jueves, cuatro posibles familias de los fallecidos que fueron hallados calcinados la noche del martes en la caja de una camioneta sobre el entronque a la comunidad de San José el Nuevo, se presentaron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) Región “C” para ser trasladados a la ciudad de Guanajuato para el reconocimiento y comparativas de ADN de los cuerpos.

Uno de los afectados, de nombre Milán, dijo que la Fiscalía los había citado a la 1:00 de la tarde del jueves para llevarlos a la capital del estado al reconocimiento de los cuerpos, “supuestamente son ocho personas, pero no sabemos realmente cuantas lleguen, en realidad, son ochos familias”.

En cuanto a los avances en la investigación de estos hechos, Milán dijo que hasta el momento las autoridades no les habían dado ninguno “porque nada más se hicieron pruebas de ADN, y hasta hoy nos hablaron”.

La madrugada del jueves, familiares de los fallecidos se presentaron en las instalaciones de la FGE con la finalidad de que les mostraran algunas pruebas, indicios o fotografías de los cuerpos, “y no mostraron nada”.

Así mismo, dijo que uno de los fallecidos era su cuñado, el cual era ayudante de los integrantes de la banda de música “Los Chuparrecios”, quien cargaba los instrumentos y las bocinas.

Entre otras cosas, Milán manifestó que como los cuerpos fueron trasladaos a la ciudad de Guanajuato, el costo para ellos sería grande, “y no estamos tanto para pagar eso, lo que queremos es el apoyo del gobierno, de la Fiscalía para ver si nos pueden ayudar en esa cuestión”.

Finalmente, pidió a la FGE agilizar sus procesos y determinar si se trata de sus familiares o no, pues la incertidumbre los carcome mientras sus seres queridos continúan desaparecidos.

“Todavía tenemos esa incertidumbre, si son y si no son, qué es lo que está pasando, las personas no han aparecido, y desde el martes no sabemos nada de ellas, estamos seguros en un ochenta o noventa por ciento que sean los familiares, porque las fotos que hay en redes sociales indican que sí son, pero la Fiscalía dice que no son”.

“Su pasión era la música”

Por su parte, José Luis, cuñado de tres de los integrantes de la agrupación musical de la que se desconoce su paradero desde el martes, cree que son los que fueron localizados sin vida en una camioneta calcinada esa misma noche en la comunidad de San José el Nuevo.

‘Los Chuparrecio’ era una agrupación con una trayectoria de aproximadamente 40 años, misma que era reconocida en la comunidad de Juan Martín y sus alrededores, y estaba formada por seis miembros de una familia.

José Luis, cuñado de tres de los integrantes, narró que Francisco Javier tocaba la batería, Luis Miguel el bajo y José Juan la guitarra.

“Ellos tocaban casi la mayoría de los instrumentos de la agrupación y ya tiene bastante trayectoria el grupo, que yo recuerde, yo tenía 16 años y ya existían, y ahorita tengo 38, estamos hablando de 22 años, por lo menos. Ellos ya estaban grandes, ya estaban casados, entonces una trayectoria muy larga, de unos 40, 45 años”, recordó el hombre.

“Eran muy humildes y trabajadores”

“Mis cuñados nada más se dedicaban a tocar cuando los ocupaban, porque ellos ingresaron a trabajar un tiempo a Gentherm, de ahí se salieron y siguieron tocando. Repartían tortillas de una tortillería de ahí mismo de la comunidad de Juan Martín, salieron a tocar, pero no regresaron. Realmente son humildes”, explica.

Los músicos eran trabajadores, peones, y a lo que se les requería, ellos acudían. En cuanto a la música, José Luis dijo que era para ellos su pasión, porque les gustaba bastante desde chicos.

“La banda se conformaba con dos integrantes de los originales, y de los desaparecidos de esta ocasión, es un hijo de los iniciadores del grupo, entre ellos, mis tres cuñados que conformaban seis integrantes, pero da la casualidad que esa vez fueron dos chavos para acompañarlos, ayudarles a descargar, y tampoco regresaron”, comentó.

Finalmente, José Luis expresó que se les había bajado un poco el trabajo como músicos, pero que siempre estaban al pie del cañón para atender a sus clientes.

“Ya no había muchas contrataciones, se iban a San Miguel Octopan, a Tarimoro, a La Luz, a La Cruz, Juan Martín, San Lorenzo, La Machuca, Comonfort y a donde los llamaban acudían”, afirma.

Cuerpos calcinados de Celaya fueron hallados el martes en San José el Nuevo

En la entrada norte de San José el Nuevo en dirección a Rincón de Tamayo, al sur de Celaya, autoridades encontraron a seis personas calcinadas en el interior de una camioneta con placas de Michoacán. Horas después hallaron otro cuerpo con muestras de violencia.

El hallazgo ocurrió poco después de las 11:00 de la noche del martes, cuando ciudadanos reportaron el incendio de una camioneta tipo pick-up, a la entrada de la comunidad, en una zona despoblada.

Bomberos acudieron acompañados por personal de seguridad pública para combatir el fuego, pero al apagar el vehículo, descubrieron los cadáveres calcinados de 6 personas.

Debido al estado en el que estaban los cuerpos, no pudieron identificar a las víctimas, sin embargo, las primeras versiones apuntan que las seis personas fueron asesinadas en otro lugar y trataron de desaparecer los cuerpos quemándolos.

“Celaya no es tiradero de cuerpos”: Javier Mendoza

El presidente municipal de Celaya, Javier Mendoza Márquez, dijo que el hallazgo de los siete cuerpos calcinados en Celaya en la comunidad San José el Nuevo, es un caso muy “sui géneris”, el cual lamentó y calificó como un “evento tan lamentable y bochornoso”.

Mendoza Márquez mencionó que en este municipio se hizo el hallazgo de los siete cuerpos calcinados y aceptó que han existido casos en los que sólo dejan los cuerpos en este municipio, pero negó que Celaya sea “tiradero de cadáveres”.

“No precisamente, no hay que verlo desde ese punto de vista tan dramático, sí lo lamentamos, sí nos duele, sí nos pega muy fuerte, incluso en la misma percepción, lamentablemente. Sí hay varios, hay varios (cadáveres que vienen y dejan), no tengo la numerología, este es un caso particular, es un caso muy sui géneris por la cantidad de cuerpos que se encontraron”, declaró Mendoza Márquez.

Por lo que solicitará en las mesas de seguridad que se realizan con las diferentes corporaciones federales y estatales que inciden en la seguridad pública, que se blinden las entradas y salidas del municipio.

“En cada mesa de seguridad hacemos las mismas peticiones, que veamos la posibilidad de blindar, sobre todo los accesos a Celaya, que saben que tenemos aproximadamente 48 accesos a Celaya, no son los cuatro que conocemos actualmente, son 48 accesos que tenemos, caminos vecinales, brechas que llegan a Celaya”, señaló el presidente.

