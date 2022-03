El presidente municipal dijo que el hallazgo de los cuerpos calcinados es un “evento tan lamentable y bochornoso”

Luz Zárate /Jazmín Castro

Celaya.- A pesar de que se tiene un incremento del 24% en los homicidios dolosos y que de manera regular ocurren hechos de alto impacto en el municipio, el alcalde Javier Mendoza Márquez señaló que Celaya “no está en focos rojos”, pero sí la zona sur.

Anunció que solicitará que se blinden los 48 accesos que hay en esta ciudad.

El presidente municipal, Javier Mendoza Márquez, dijo que el hallazgo de los siete cuerpos calcinados en Celaya, en la comunidad San José el Nuevo, es un caso muy “sui géneris”, el cual lamentó y calificó como un “evento tan lamentable y bochornoso”.

Mendoza Márquez mencionó que en este municipio se hizo el hallazgo de los siete cuerpos calcinados y aceptó que han existido casos en los que sólo dejan los cuerpos en este municipio, pero negó que Celaya sea “tiradero de cadáveres”.

‘No hay que verlo tan dramático’

“No precisamente, no hay que verlo desde ese punto de vista tan dramático, sí lo lamentamos, sí nos duele, sí nos pega muy fuerte, incluso en la misma percepción, lamentablemente. Sí hay varios, hay varios (cadáveres que vienen y dejan), no tengo la numerología, este es un caso particular, es un caso muy sui géneris por la cantidad de cuerpos que se encontraron”, declaró Mendoza Márquez.

Por lo que solicitará en las mesas de seguridad que se realizan con las diferentes corporaciones federales y estatales que inciden en la seguridad pública, que se blinden las entradas y salidas del municipio.

“En cada mesa de seguridad hacemos las mismas peticiones, que veamos la posibilidad de blindar, sobre todo los accesos a Celaya, que saben que tenemos aproximadamente 48 accesos a Celaya, no son los cuatro que conocemos actualmente, son 48 accesos que tenemos, caminos vecinales, brechas que llegan a Celaya”, señaló el presidente.

Elementos hacen “su chamba”

Respecto el arribo de los 2 mil 100 elementos de las fuerzas federales para colaborar en las acciones de vigilancia y a pesar de ello siguen los hechos delictivos, el presidente municipal dijo que no todos se quedan en este municipio, pero se está trabajando de manera coordinada con los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional.

“Ellos están haciendo su chamba, estamos haciendo un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno como lo hemos manifestado en múltiples ocasiones, redoblamos cada día esfuerzos para que las cosas se vayan dando mejor, sin embargo, este caso ahí está”, indicó.

Mendoza Márquez dijo que se pondrá especial atención en la zona sur del municipio, donde se instalará un centro de control de seguridad y se aumentará la presencia policiaca de los tres niveles de gobierno.

Sin embargo, aclaró que no todo el municipio está en focos rojos de inseguridad.

“¡Para nada!, yo les pregunto a ustedes: ¿ustedes no pueden salir en la noche o ahorita caminando?, yo creo que sí, hay mucho que hacer y nadie está exento en ninguna parte del mundo, no hay un lugar en el mundo, en que digan voy a salir y no se corre ningún riesgo”, afirmó Mendoza Márquez.

Podrían no ser del estado, señala Huett

Sophia Huett López secretaria ejecutiva del sistema estatal de seguridad dio a conocer que el vehículo donde fueron localizados 7 cuerpos calcinados en Celaya tiene reporte de robo en Michoacán.

Por lo anterior, la funcionaria estatal dijo que cabe la posibilidad de que las víctimas no sean del estado de Guanajuato.

Dijo que la Fiscalía General del Estado ya está trabajando para la identificación de los cuerpos.

El hallazgo ocurrió la madrugada de este martes en la comunidad Rincón Tamayo en Celaya, donde se reportó al 911 una camioneta Pick Up en llamas y al acudir los bomberos se percataron de los cuerpos en la unidad.

“El vehículo tiene placas de Michoacán y tiene reporte de robo en el estado de Michoacán, por parte de las autoridades locales que se han dado la tarea de este evento anoche para realizar el rastreo de personas con reporte de desaparición y no se han encontrado a los alrededores personas desaparecidas”, precisó.