Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Integrantes del Observatorio Ciudadano de Guanajuato (OCDG), criticaron el aumento en el impuesto del predial e invitaron a los ciudadanos a acudir a la instancia correspondiente, si no se les hizo un avaluó presencial.

Durante una sesión virtual, el invitado Gerardo Padilla, ex tesorero municipal de Irapuato, recomendó a los ciudadanos que hayan detectado un incremento en su pago del predial, pero que no recibieron ni siquiera una notificación de avalúo, que acudan a las oficinas de la Tesorería Municipal para hacer la aclaración.

“Esto es ilegal, no me obliguen a irme a un recurso jurídico, en ocasiones el tesorero dice sí, tiene usted razón´, pero si no me hacen caso, voy y presento el recurso y lo voy a ganar, porque violaron la Ley de Hacienda y la Ley de Ingresos”, comentó.

Foto: Lourdes Vázquez

Ver nota: Capitalinos denuncian aumento desmedido en el cobro del predial en Guanajuato

Correo, publicó que varios ciudadanos de Guanajuato capital denunciaron que en algunos casos el impuesto predial se les duplicó en relación con el año pasado. Uno de estos casos es el del ciudadano Alejandro Reyes, quien informó que las autoridades no le notificaron del aumento y es que en el 2020 pagó menos de mil pesos y en este año le pretender cobrar 2 mil 200 pesos.

Hay poca transparencia

En la reunión, Hilda Marisa Venegas Torres, ex integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, criticó la falta de transparencia del gobierno municipal para hacer los cálculos del pago del impuesto predial.

Foto: especial

“No hay una transparencia, una rendición de cuentas, al final del día, cuando nos informan, nos comunican cómo están haciendo el cálculo, el valor fiscal, cuál es la base que están considerando, pero lo que molesta es que nos tachen de ignorantes y al final lo que sucede es que el ciudadano, llega y paga y no conoce sus medios de defensa”.

Carlos Arce, miembro del OCDG, dijo que ante esta situación se debe denunciar un acto doloso de parte de las autoridades hacia los ciudadanos, “donde dejan a un lado la ley, para hacer lo que ellos quieren, lo que les viene en gana, eso es autoritarismo, eso es lo que estamos criticando del Gobierno Federal y aquí lo tenemos en nuestras narices y no hacemos nada”.

Lea también: Capitalinos denuncian aumento desmedido en el cobro del predial en Guanajuato