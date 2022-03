El instituto urgió por alternativas para las víctimas en los casos de acoso y hostigamiento sexual del estado

Nancy Venegas

Irapuato.- Del 2017 a la fecha, el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (Imug) ha atendido 15 casos de violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual en la administración pública de la entidad.

“Cuando hablamos de las sanciones hablamos de que, si hay una situación que no se cumplió de acuerdo al protocolo, es la garantía que tienen las personas y que digan ‘mira aquí está, esto debiste de haber hecho y no lo hiciste’. Por lo tanto, estamos hablando de que se te tiene que imponer una sanción. Claro las sanciones de estos servidores públicos que ya no deberían de estar tampoco llevando a cabo ese tipo de acciones, puesto que tenemos que tomar todo ese tipo de medidas”, dijo Anabel Pulido, titular del Imug.

En Irapuato, donde se reunió con autoridades municipales para acordar acciones y proyectos para garantizar una vida libre de violencia, expresó que sí se han emitido sanciones a funcionarios públicos que incurrieron en violencia laboral, acoso y/o hostigamiento sexual.

Foto: Archivo

Hace cinco años fueron seis asuntos.

En 2018, cuatro casos. Del 2019 al 2021, fueron un asunto por año y de enero a la fecha van dos casos por hostigamiento sexual.

Imug no tiene facultades

Explicó que, para dar acompañamiento y asesoría a las mujeres presuntas víctimas de violencia laboral, deben existir una queja formal.

El Imug no tiene facultades para emitir sanciones o realizar alguna investigación al respecto.

En función del principio de credibilidad, se les brinda atención integral y desde la narración de los hechos, se proponen alternativas jurídicas para el seguimiento de los asuntos.

Foto: Archivo

Sin acercamiento con Regina

En el caso de Regina, exreina de Irapuato que demando al diputado federal electo panista Jorge ‘N’ por presunta violación, Anabel Pulido señaló que no han dado acompañamiento, puesto que buscaron el acercamiento, pero no hubo respuesta positiva por parte de la presunta víctima. Regina denunció públicamente un trato inhumano e injusto en la Centro de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia.

“Como Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (…) no está permitido que en un ejercicio, en un proceso (…) no sean tratadas con dignidad y de acuerdo a los protocolos, a lo que dicta y a lo que marca la ley”, comentó Anabel Pulido.