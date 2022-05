Tras la suma de ataques de Celaya a bares, el alcalde resaltó que no declarará sobre los casos para no afectar las investigaciones

Luz Zárate

Celaya.- Luego de cuatro días que ocurrió el ataque al Hotel Gala y dos bares de la colonia Lindavista además de otros ataques en Celaya, el alcalde Javier Mendoza informó este viernes que ya no hablará del tema de seguridad.

Mendoza dijo que no declarará sobre ese caso para no afectar las investigaciones. Sin embargo, ya desde semanas atrás había señalado que no abordaría temas de seguridad, para ello únicamente lo hará el Secretario de Seguridad, Jesús Rivera Peralta.

Tampoco quiso hablar del cambio de estrategia en seguridad que anunció el jueves, el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

“De seguridad ya no voy a hablar en absoluto”, dijo tajante cuando se le cuestionó sobre los ataques en Celaya.

Se le cuestionó a qué se refería en una entrevista que otorgó en León, respecto a que uno de los establecimientos atacados ya tenía antecedentes y que tipo de delitos se han suscitado ahí, pero prefirió evitar el tema y recalcó que prefiere no hablar del tema de seguridad, pero que se está trabajando.

“Estamos muy ocupados en el tema. Ustedes se han dado cuenta que no cegamos en el esfuerzo de trabajar día a día. Ese tipo de temas que ustedes vieron que son muy focalizados, quien mejor que ustedes lo saben dónde y cómo se dieron. No quiero viciar la carpeta afectando el debido proceso”, señaló.

Foto: Martín Rodríguez

Se reforzará seguridad, asegura Diego Sinhue

El Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez, señaló que se reforzará la estrategia de seguridad en Celaya. Para ello se reunirá en próximos días con el alcalde Javier Mendoza Márquez.

Rodríguez Vallejo señaló que la policía municipal había trabajado muy bien pero es necesario más reforzamiento ante los ataques de Celaya.

“Estamos reforzando. Hay que volver a reconfigurar este tema del trabajo coordinado con Celaya. Estamos ya con generar una reunión próximamente con el alcalde para reforzar toda el área de Celaya”, indicó.

Al respecto el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, dijo que será para fortalecer a la corporación.

Rivera Peralta destaca detenciones

Tras los ataques de Celaya sucedidos durante toda la semana, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, destacó la detención que hizo la policía municipal de 5 personas que participaron en un asesinato en la colonia Arboledas San Rafael.

Durante la revisión, se les encontró armas y varias dosis de drogas y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

El funcionario señaló que la información la dará a conocer la Fiscalía General del Estado. Dijo que la detención de estas personas fue gracias a la coordinación que existe entre la policía municipal y las dependencias federales y estatales.